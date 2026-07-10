CNN узнал о попытках Пакистана и Катара возобновить переговоры между США и Ираном
CNN: Пакистан и Катар пытаются возобновить переговоры между США и Ираном
Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров, сообщает CNN со ссылкой на источники. Перемирие между странами было нарушено после того, как стороны обменялись новыми ударами.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они «обсудили действия Соединенных Штатов в Персидском заливе» и «договорились продолжать координацию на различных фронтах».
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать основой для переговоров о завершении конфликта. 8 июля Дональд Трамп заявил, что действовавший с начала апреля режим прекращения огня больше не действует. Американская сторона сообщала об ударах по объектам в Иране. Иранская сторона заявляла об атаках на военные базы США в странах Персидского залива.
Подробнее — в материале «Ъ» «Два Ирана, два Тегерана».
Усилия Пакистана и Катара по возобновлению переговоров между США и Ираном стали продолжением их посреднической деятельности. Эти страны ранее выступали в качестве посредников, в том числе на переговорах в Швейцарии, где был подписан меморандум о взаимопонимании. Несмотря на этот документ, ситуация оставалась напряженной: первый раунд переговоров в Исламабаде 11 апреля 2026 года завершился без соглашения, при этом США и Иран обменялись рядом условий для дальнейшего диалога, включая вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, судоходством в Ормузском проливе и снятием санкций.
В ходе этих переговоров Пакистан и Катар призывали стороны к соблюдению меморандума, подчеркивая важность дипломатии. США, со своей стороны, изначально предполагали, что режим прекращения огня будет сосредоточен на Иране, Израиле и арабских государствах Персидского залива, однако иранская сторона ожидала распространения этого режима и на Ливан. За несколько дней до последнего витка эскалации, 1 июля 2026 года, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили приверженность США продолжению переговорного процесса, выразив признательность Катару за его роль в партнерстве с Пакистаном.