CNN узнал о попытках Пакистана и Катара возобновить переговоры между США и Ираном

Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров, сообщает CNN со ссылкой на источники. Перемирие между странами было нарушено после того, как стороны обменялись новыми ударами.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они «обсудили действия Соединенных Штатов в Персидском заливе» и «договорились продолжать координацию на различных фронтах».

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать основой для переговоров о завершении конфликта. 8 июля Дональд Трамп заявил, что действовавший с начала апреля режим прекращения огня больше не действует. Американская сторона сообщала об ударах по объектам в Иране. Иранская сторона заявляла об атаках на военные базы США в странах Персидского залива.

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