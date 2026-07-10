Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии по футболу

Главным тренером сборной Португалии по футболу назначен Жорже Жезуш. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба национальной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жорже Жезуш

Фото: Stringer / Reuters Жорже Жезуш

Фото: Stringer / Reuters

Срок соглашения с 71-м летним специалистом не уточняется. На этом посту он сменил испанца Роберто Мартинеса, который покинул сборную после поражения от испанцев в 1/8 финала чемпионата мира (0:1).

Последним местом работы Жорже Жезуша был саудовский клуб «Ан-Наср», за который играет капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. В завершившемся сезоне команда выиграла чемпионат страны. Наставник объявил об уходе из «Ан-Насра» в мае. В Саудовской Аравии он также тренировал «Аль-Хиляль».

Кроме того, специалист возглавлял португальские «Бенфику», «Спортинг», «Брагу», «Белененсеш», «Морейренсе» и «Витория Гимарайнш», бразильский «Фламенго» и турецкий «Фенербахче».

Таисия Орлова