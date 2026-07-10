Бразильский полузащитник Кристиан стал игроком «Краснодара»

Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт с бразильским полузащитником Кристианом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристиан

Фото: ФК «Краснодар» Кристиан

Фото: ФК «Краснодар»

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до 2030 года. За «Краснодар» он будет выступать под 18-м номером.

С 2025 года Кристиан представлял бразильский «Крузейро». В 80 матчах за команду полузащитник забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Также он играл за бразильские «Жувентуде» и «Атлетико Паранаэнсе». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кристиана в €12 млн.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» занял второе место. В первом матче чемпионата-2026/27 команда на выезде сыграет с казанским «Рубином».

Таисия Орлова