На Урале и в Подмосковье расследуют дела о секте, в которой совращали подростков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений представить доклады о ходе расследования уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Московской и Свердловской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В медиапространстве распространилась информация, о деятельности секты, совершающей преступления против половой неприкосновенности подростков. По данным фактам следственные органы двух регионов возбудили уголовные дела. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют информацию о возможных других потерпевших, в том числе проживающих в других регионах.

Как сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, фигурантами дел стали создатели кавер-группы и сообщества «Империя гусей» Виктор Постнов и Алексей Кузьмин. По ее словам, организаторы секты под угрозами и шантажом годами вовлекали подростков 11–16 лет в изготовление детской порнографии. Подростки должны были ежедневно производить для организаторов до 40 фото- и видеоматериалов интимного характера. В случае отказа материалы угрожали обнародовать.

«Затягивали детей в сетку очень просто — создали ресурсы в соцсетях, где публиковали песни, переводы музыкальных композиций, посты с интересными для молодежи темами. Подросткам предлагали общаться в непринужденной обстановке, где они пытались найти друзей со схожими интересами. А в итоге вместо дружбы их затягивали в производство порнографии. Причем заставляли работать на эту теневую индустрию буквально круглосуточно»,— утверждает Екатерина Мизулина.

По данным госпожи Мизулиной, известно о 24 возможных пострадавших из 12 регионов России. Среди них — девочка из Екатеринбурга.

Полина Бабинцева