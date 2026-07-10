Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в финал юниорского Wimbledon

Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в финал юниорского Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема. В полуфинальном матче она оказалась сильнее украинки Полины Скляр.

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Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Анна Пушкарева

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:1. За титул 17-летняя россиянка поспорит с китайской теннисисткой Сунь Синьжань.

Матчи Wimbledon проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета. В прошлом году победительницей турнира стала словачка Мия Поганкова. Из российских теннисисток лондонский мейджор выигрывали Вера Душевина (2002), Софья Жук (2015) и Анастасия Потапова (2016), которая с 2026 года представляет Австрию.

Таисия Орлова