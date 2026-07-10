Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в финал юниорского Wimbledon
Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в финал юниорского Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема. В полуфинальном матче она оказалась сильнее украинки Полины Скляр.
Анна Пушкарева
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Соперницы провели на корте 1 час 24 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:1. За титул 17-летняя россиянка поспорит с китайской теннисисткой Сунь Синьжань.
Матчи Wimbledon проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета. В прошлом году победительницей турнира стала словачка Мия Поганкова. Из российских теннисисток лондонский мейджор выигрывали Вера Душевина (2002), Софья Жук (2015) и Анастасия Потапова (2016), которая с 2026 года представляет Австрию.
Уимблдонский турнир, являющийся одним из четырёх турниров Большого шлема, считается старейшим и наиболее престижным теннисным соревнованием на травяных кортах. Общий призовой фонд турнира составляет ?50 млн. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала полька Ига Швентек, а в целом турнир выиграла словачка Мия Поганкова. Среди известных финалистов и победителей прошлых лет также Маркета Вондроушова (победительница 2023 года), Онс Жабер (финалистка 2022 и 2023 годов), Елена Рыбакина (чемпионка 2022 года).