Лихачев рассказал об оформлении лицензий по использованию двух энергоблоков ЗАЭС
Лицензии на эксплуатацию третьего и шестого энергоблоков Запорожской АЭС уже оформляются. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев по итогам межведомственных консультаций России и МАГАТЭ в Калининграде.
Алексей Лихачев
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По его словам, стороны не сомневаются в готовности персонала и технических условиях безопасного состояния объекта. Господин Лихачев напомнил, что на станции сейчас работают свыше 1 тыс. человек, которых более чем достаточно для поддержания «абсолютно безопасного состояния в режиме холодного останова», в котором находится станция с середины 2022 года.
Глава Росатома рассказал о трудностях в работе АЭС: сотни обстрелов со стороны ВСУ за последние несколько месяцев, обесточивания и недостаток запасов дизельного топлива (половина от необходимого объема). Он поблагодарил МАГАТЭ за помощь в решении возникающих проблем, однако призвал организацию дать публичную оценку украинским атакам на ЗАЭС.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года.
Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится под контролем России с марта 2022 года. Все шесть ее энергоблоков с сентября 2022 года (после присоединения Запорожской области к России) переведены в состояние холодного останова, что считается безопасным режимом. Управление станцией осуществляет дочерняя компания "Росатома" – АО "Росэнергоатом".
Несмотря на это, ситуация вокруг ЗАЭС остается "крайне нестабильной" по оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Миссия МАГАТЭ присутствует на станции на ротационной основе с сентября 2022 года, но так и не выявила виновных в регулярных обстрелах объекта. Российская сторона, в свою очередь, заявляет об украинских "безрассудных" атаках и беспилотниках, в то время как представители МАГАТЭ неоднократно выражали обеспокоенность по поводу рисков серьезной ядерной аварии из-за внешнего воздействия.
"Росатом" готовит ЗАЭС к запуску, однако для полноценного включения в энергосистему России требуются гарантии безопасности ядерного объекта. Перезапуск станции был назван преждевременным как "Росатомом", так и МАГАТЭ в мае 2024 года, пока не будут обеспечены условия для исключения любого ядерного инцидента из-за внешнего воздействия. В ходе переговоров гендиректоров "Росатома" и МАГАТЭ обсуждались вопросы безопасности и развития атомной энергетики.