Лихачев рассказал об оформлении лицензий по использованию двух энергоблоков ЗАЭС

Лицензии на эксплуатацию третьего и шестого энергоблоков Запорожской АЭС уже оформляются. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев по итогам межведомственных консультаций России и МАГАТЭ в Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, стороны не сомневаются в готовности персонала и технических условиях безопасного состояния объекта. Господин Лихачев напомнил, что на станции сейчас работают свыше 1 тыс. человек, которых более чем достаточно для поддержания «абсолютно безопасного состояния в режиме холодного останова», в котором находится станция с середины 2022 года.

Глава Росатома рассказал о трудностях в работе АЭС: сотни обстрелов со стороны ВСУ за последние несколько месяцев, обесточивания и недостаток запасов дизельного топлива (половина от необходимого объема). Он поблагодарил МАГАТЭ за помощь в решении возникающих проблем, однако призвал организацию дать публичную оценку украинским атакам на ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года.