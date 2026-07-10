Лихачев указал на неполноту докладов МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Глава «Росатома» Алексей Лихачев призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) дать публичную оценку украинским атакам на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Он также обратил внимание на неполноту официальных докладов агентства о ситуации на объекте. Слова господина Лихачева приводит пресс-служба госкорпорации.
Алексей Лихачев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Он (Лихачев.—"Ъ") подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия»,— следует из публикации. Тема обсуждалась во время встречи главы «Росатома» с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.
Господа Лихачев и Гросси сочли необходимым повышение эффективности информационного взаимодействия по обстановке в городе-спутнике Запорожской АЭС — Энергодаре и на самом объекте. Значимую часть проблем, возникших на ЗАЭС, удалось решить благодаря миссии МАГАТЭ, рассказал глава «Росатома» журналистам уже после переговоров. Он поблагодарил агентство за в обеспечении энергетической стабильности станции.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С того года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) занимается мониторингом Запорожской АЭС (ЗАЭС) с сентября 2022 года, когда на станции была размещена постоянная наблюдательная миссия. Эксперты агентства регулярно фиксируют военную активность, взрывы и обстрелы вблизи станции, что вызывает обеспокоенность по поводу ядерной безопасности. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно заявлял о нестабильности ситуации на ЗАЭС, хотя и не называл виновных в создании угроз. Он также указывал на нестабильное внешнее энергоснабжение станции, сокращение квалифицированного персонала и проблемы с доступом инспекторов на объект.
"Росатом" со своей стороны утверждает, что выполняет все пять принципов защиты ЗАЭС, и обвиняет украинскую сторону в атаках на станцию, в том числе с использованием беспилотников, которые фиксируются всё чаще. Российская сторона считает, что именно Украина пытается дезорганизовать работу станции. Переговоры между "Росатомом" и МАГАТЭ, включая встречи Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси, регулярно затрагивают вопросы безопасности ЗАЭС и координации действий для предотвращения ядерной аварии. Ранее МАГАТЭ уже пять раз помогало договориться о прекращении огня на ЗАЭС для проведения ремонтных работ.