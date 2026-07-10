Лихачев указал на неполноту докладов МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) дать публичную оценку украинским атакам на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Он также обратил внимание на неполноту официальных докладов агентства о ситуации на объекте. Слова господина Лихачева приводит пресс-служба госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Он (Лихачев.—"Ъ") подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия»,— следует из публикации. Тема обсуждалась во время встречи главы «Росатома» с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.

Господа Лихачев и Гросси сочли необходимым повышение эффективности информационного взаимодействия по обстановке в городе-спутнике Запорожской АЭС — Энергодаре и на самом объекте. Значимую часть проблем, возникших на ЗАЭС, удалось решить благодаря миссии МАГАТЭ, рассказал глава «Росатома» журналистам уже после переговоров. Он поблагодарил агентство за в обеспечении энергетической стабильности станции.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С того года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».