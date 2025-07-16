Бывший глава Чкаловска пойдет под суд по новому делу о превышении полномочий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Чкаловска Александра Кудряшова. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий из личной заинтересованности по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кудряшов

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Александр Кудряшов

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

По версии следствия, в 2023 году Александр Кудряшов подписал акты приемки работ по благоустройству парка Победы, хотя знал, что подрядчик не завершил часть работ. Ущерб муниципалитету превысил 2,5 млн руб., сообщили в прокуратуре.

По данным с портала госзакупок, контракт на благоустройство парка Победы заключили в феврале 2023 года с ООО «Группа компаний СК» за 6,3 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2024 года Александра Кудряшова осудили на 3,5 года условно за превышение полномочий при расчетах с подрядчиком «Квелти», который благоустраивал городскую пристань. Суд установил, что глава МСУ и его заместитель знали, что компания не закончила работы, но подписали акты приемки. Заместителя Сергея Герасименко приговорили к году принудительных работ, гендиректора Севака Кеосяна — к трем годам и четырем месяцам колонии.

Елена Ковалева