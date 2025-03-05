Подрядчика по благоустройству пристани в Чкаловске осудили за мошенничество

Чкаловский районный суд признал генерального директора строительной компании «Квелти» Севака Кеосяна виновным в мошенничестве при благоустройстве пристани. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в региональной прокуратуре.

Компания «Квелти» получила муниципальный контракт на благоустройство пристани за 91,9 млн руб. в 2021 году. Подрядчик сорвал сроки и не закончил строительство, но часть работ ему оплатили. Следствием и судом установлено, что Севак Кеосян предоставил администрации недостоверные акты о приемке. В общей сложности его фирма незаконно получила 24,3 млн руб.

Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как писал «Ъ-Приволжье», за превышение полномочий при расчетах с подрядчиком были осуждены бывший глава Чкаловска Александр Кудряшов и его бывший заместитель Сергей Герасименко. Они знали, что «Квелти» не закончил благоустройство, но подписали акты приемки работ. Приговор экс-главе вынесли в апреле 2024 года, ему дали 3,5 года условно. Замглавы осудили в апреле 2023 года, его приговорили к году принудительных работ.

Елена Ковалева