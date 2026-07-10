Новак заявил о росте спроса на газомоторные машины из-за дефицита бензина

В нынешней ситуации с топливом возрос спрос россиян на газомоторные автомобили. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отвечая на соответствующий вопрос жителя Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы видим по росту количества заправок на газомоторном топливе, спрос на автомобили на газомоторном топливе. Поэтому, наверное, действительно в текущих условиях актуально»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

Вице-премьер добавил, что сейчас в России насчитывается около 500 газовых заправок. Правительство, по его словам, программу по использованию газомоторного топлива только поддерживает. «За счет субсидий из федерального бюджета строятся заправки, также производятся автомобили, автобусы»,— уточнил Александр Новак.

После начавшегося в конце мая топливного кризиса некоторые россияне стали искать альтернативные способы заправки авто. Среди них — отказ от бензина в целом и переход на другие виды топлива. По данным Союза предприятий газомоторной отрасли, в России наблюдается всплеск спроса на установку газобаллонного оборудования, из-за чего образовались очереди и услуга начала дорожать. При этом само использование газа (компримированные пропан-бутан и метан или сжиженный метан) довольно экономично. Стоимость пропан-бутановой смеси — 30–35 руб. за литр.

Подробности — в материале «Ъ» «Бензину подбирают мини-формат».