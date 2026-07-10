Новак заявил о росте спроса на газомоторные машины из-за дефицита бензина
В нынешней ситуации с топливом возрос спрос россиян на газомоторные автомобили. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отвечая на соответствующий вопрос жителя Тверской области.
Александр Новак
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Мы видим по росту количества заправок на газомоторном топливе, спрос на автомобили на газомоторном топливе. Поэтому, наверное, действительно в текущих условиях актуально»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).
Вице-премьер добавил, что сейчас в России насчитывается около 500 газовых заправок. Правительство, по его словам, программу по использованию газомоторного топлива только поддерживает. «За счет субсидий из федерального бюджета строятся заправки, также производятся автомобили, автобусы»,— уточнил Александр Новак.
После начавшегося в конце мая топливного кризиса некоторые россияне стали искать альтернативные способы заправки авто. Среди них — отказ от бензина в целом и переход на другие виды топлива. По данным Союза предприятий газомоторной отрасли, в России наблюдается всплеск спроса на установку газобаллонного оборудования, из-за чего образовались очереди и услуга начала дорожать. При этом само использование газа (компримированные пропан-бутан и метан или сжиженный метан) довольно экономично. Стоимость пропан-бутановой смеси — 30–35 руб. за литр.
Подробности — в материале «Ъ» «Бензину подбирают мини-формат».
Интерес к газомоторному топливу (ГМТ) возрастает на фоне топливного кризиса, который летом стал одним из самых острых за последние годы. Причинами кризиса называются рыночная конъюнктура, сокращение демпферных выплат нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и увеличение спроса из-за внутреннего туризма и перевозок. Также сообщается о влиянии атак на НПЗ на дефицит топлива. В ответ на ситуацию правительство вводило запреты на экспорт дизельного топлива и бензина, а также обсуждает меры по увеличению обязательных продаж топлива на бирже.
Развитие рынка газомоторного топлива активно поддерживается государством посредством субсидий на строительство заправок и производство транспорта на природном газе. К 2035 году объемы реализации природного газа на всех видах газомоторной техники должны вырасти до 13,9 млрд куб. м. Несмотря на госпрограммы и рост объемов потребления в 2023 году на 29% до 2,2 млрд кубометров, загрузка газовых заправок пока составляет около одной трети, так как инфраструктура местами развита неравномерно. Эксперты отмечают, что, несмотря на рост спроса, в долгосрочной перспективе он может снизиться, а также указывают на то, что переход на ГМТ может быть более экономически выгоден для крупных автотранспортных парков, а не для индивидуальных владельцев легковых машин.