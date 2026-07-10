Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues. Об этом музыкальный коллектив объявил на сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка альбома The Rolling Stones Foreign Tongues

Фото: Rollingstones Обложка альбома The Rolling Stones Foreign Tongues

Фото: Rollingstones

Альбом включает 14 треков, в том числе ранее выпущенные синглы In The Stars, Rough and Twisted и Jealous Lover. Одна из композиций — кавер на песню британской певицы Эми Уайнхаус You Know I'm No Good.

Последний трэк — Beautiful Delilah — отсылает к одноименной песне Чака Берри 1958 года. Над созданием альбома работали музыканты Пол Маккартни, Стив Уинвуд, фронтмен The Cure Роберт Смит, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers и другие.

Foreign Tongues вышел менее чем через три года после 24-го альбома группы Hackney Diamonds, который стал первой студийной работой группы с оригинальным материалом за 15 лет.

Подробнее об альбоме — в материале «Ъ» «Языковая безбарьерность».