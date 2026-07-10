The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом
Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues. Об этом музыкальный коллектив объявил на сайте.
Обложка альбома The Rolling Stones Foreign Tongues
Фото: Rollingstones
Альбом включает 14 треков, в том числе ранее выпущенные синглы In The Stars, Rough and Twisted и Jealous Lover. Одна из композиций — кавер на песню британской певицы Эми Уайнхаус You Know I'm No Good.
Последний трэк — Beautiful Delilah — отсылает к одноименной песне Чака Берри 1958 года. Над созданием альбома работали музыканты Пол Маккартни, Стив Уинвуд, фронтмен The Cure Роберт Смит, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers и другие.
Foreign Tongues вышел менее чем через три года после 24-го альбома группы Hackney Diamonds, который стал первой студийной работой группы с оригинальным материалом за 15 лет.
Подробнее об альбоме — в материале «Ъ» «Языковая безбарьерность».
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История The Rolling Stones
Альбом The Rolling Stones "Foreign Tongues" стал третьим студийным альбомом группы с оригинальной музыкой в XXI веке. Он вышел менее чем через три года после предыдущего альбома "Hackney Diamonds", что является необычно коротким сроком для поздних The Rolling Stones, учитывая, что между "Hackney Diamonds" и предшествующим ему альбомом "A Bigger Bang" был 18-летний перерыв. Продюсером "Foreign Tongues", как и "Hackney Diamonds", выступил Эндрю Уотт, которого лондонской группе порекомендовал Пол Маккартни. Это также второй альбом, над которым Уотт сотрудничал с The Rolling Stones, и Маккартни принял участие в записи "Foreign Tongues" в эпизодической роли бас-гитариста.
В записи "Hackney Diamonds" также участвовали приглашенные звезды, такие как Пол Маккартни на бас-гитаре, Элтон Джон и Леди Гага. В него вошли партии ударных, которые успел записать умерший в 2021 году Чарли Уоттс, а также новый барабанщик Стив Джордан. Привлечение известных музыкантов и продюсера Эндрю Уотта стало значимым элементом создания последних альбомов группы, поскольку это позволяет привлекать дополнительное внимание и обогащать звучание, хотя The Rolling Stones продолжают оставаться в центре внимания самостоятельно благодаря своей долгой карьере.