Путин обсудил с членами Совбеза угрозы информационной безопасности России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: "Об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий "»,— сказал глава государства в начале встречи.

На мероприятии присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и директор ФСБ Александр Бортников.

На прошлом совещании с членами Совбеза Владимир Путин обсуждал вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Во встрече участвовал глава региона Алексей Беспрозванных.