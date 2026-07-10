Глава поселения и его водитель ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ

В результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль в селе Устинка Белгородского округа осколочные ранения и акубаротравмы получили глава поселения и водитель. Пострадавшие доставлены в Яснозоренскую амбулаторию. Об этом 10 июля рассказали в региональном оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ нанесли 49 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и десять получили ранения, в том числе несовершеннолетний. Скончался водитель автомобиля в Белгородском округе, где дрон ВСУ ударил по автомобилю на участке дороги Ясные Зори — Черемошное.

В Курской области утром 3 июля в результате дистанционной атаки в Рыльске был подорван автомобиль с сотрудниками районной администрации. Ранения получили глава муниципалитета Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Также пострадали начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, которые в момент взрыва находились на крыльце здания. Губернатор

Курской области Александр Хинштейн на оперативном совещании 6 июля заявил, что господин Ковальчук «торопится скорее выписаться» и назвал это «достойным и наглядным примером самоотверженности».

Денис Данилов