Один человек погиб и десять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 49 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и десять получили ранения, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Погибший установлен в пригородном Белгородском округе, где дрон ВСУ ударил по автомобилю на участке дороги Ясные Зори — Черемошное. Водитель скончался на месте, двое его пассажиров были доставлены в больницу. Среди них был 16-летний парень, который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Как подчеркнул господин Шуваев, при необходимости пациента могут перевести в федеральное медучреждение.

Еще восемь раненых зафиксированы в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Потребовалась ли им госпитализация, не уточняется.

Под удар ВСУ также попали Борисовский, Волоконовский, Краснояружский и Ракитянский округа. ВСУ произвели пять артиллерийских обстрелов. Расчеты ПВО сбили и подавили 104 беспилотника.

Сутками ранее ВСУ нанесли по Белгородской области 75 ударов, в результате которых один человек погиб и 22 пострадали.

Алина Морозова