Погибшего в Курской области сотрудника ОМОН Росгвардии представили к госнаграде
По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, сотрудника ОМОН Росгвардии, погибшего на минувшей неделе при разминировании, представили посмертно к государственной награде. Глава региона также поручил представить его к региональной награде. Речь об этом зашла на оперативном совещании в облправительстве 6 июля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Человек погиб, исполняя свой долг,— защищая людей»,— подчеркнул господин Хинштейн.
«Ъ-Черноземье» писал, что взрывотехник погиб в Рыльске в ночь на 1 июля. Росгвардеец разминировал взрывное устройство, сброшенное с беспилотника.
«Не все до конца понимают, что такое дистанционные атаки. При помощи различных средств разбрасывают мины, которые далее срабатывают дистанционно и взрываются при приближении к ним людей. В том числе срабатывают и на металл»,— пояснил на заседании Александр Хинштейн.
Также, по словам губернатора, сегодня утром он разговаривал с главой Рыльского района Владимиром Ковальчуком, который был ранен утром 3 июля при подрыве автомобиля на мине.
«Голос бодрый. Торопится скорее выписаться. Это очень достойный и наглядный пример самоотверженности наших людей, наших руководителей при исполнении ими гражданского долга»,— заявил господин Хинштейн.
Глава региона рассказал, что господин Ковальчук продолжает выполнять свою работу, находясь в больничной палате, и назвал это «наглядным примером того, как должна работать власть».