Машина с чиновниками Рыльского района подорвалась на мине в Курской области

В Рыльске Курской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Ранены глава муниципалитета Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Территория оцеплена, на месте работают саперы. Об этом в своем канале Max сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Взрывное устройство сработало дистанционно. Господин Ковальчук получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения ног. Машиной управлял господин Беседин — у чиновника непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Его оперируют в Рыльской ЦРБ. Затем обоих пострадавших направят в Курскую областную больницу.

Также ранены начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. В момент инцидента они находились на крыльце здания. От взрывной волны пострадавшие получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения рук и ног. Их доставили в Рыльскую ЦРБ. При необходимости пострадавших переведут в медицинское учреждение в Курске.

1 июля в Рыльске взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать боевую часть беспилотника. Тогда в результате ночных атак на город были ранены четыре человека.

Кабира Гасанова