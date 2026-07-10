«Россети Тюмень» присоединили к сетям 8 базовых станций сотовой связи в Тюменской области

Специалисты «Россети Тюмень» присоединили к электросетям восемь базовых станций сотовой связи в Тюменской области, благодаря чему улучшилось качество звонков и высокоскоростного мобильного интернета для населенных пунктов Ишимского, Казанского, Ялуторовского и Тюменского муниципальных округов, а также пригорода областной столицы.

Для обеспечения работы телекоммуникационного оборудования системообразующая энергокомпания выдала суммарно почти 100 кВт энергетической мощности. Специалисты построили три участка воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в рамках договоров техприсоединения. Энергетики оснастили ЛЭП надежным и безопасным самонесущим изолированным проводом. Качество и объем передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Развитие телекомуникационной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах способствует повышению качества жизни населения. Стабильный мобильный интернет делает более доступными для жителей важные онлайн-сервисы – от электронных государственных услуг до дистанционного онлайнобразования и предпринимательства.

АО «Россети Тюмень»