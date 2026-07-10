ВС подтвердил законность увольнения судьи из ХМАО за недостоверный протокол

Верховный суд РФ признал законным решение квалификационных органов о досрочном лишении полномочий судьи суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Татьяны Ушаковой. Ее полномочия были прекращены после проверки, связанной с отсутствием на службе в рабочее время и фальсификации, сообщил пресс-центр Верховного суда РФ.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Здание Верховного суда России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Проверкой установлено, что в день отсутствия на рабочем месте Татьяной Ушаковой был подписан протокол заседания, содержащий заведомо недостоверные сведения. Региональная квалификационная коллегия после ранее вынесенного предупреждения привлекла судью к исключительной мере ответственности»,— сообщили в пресс-центре Верховного суда РФ.

Решение о лишении полномочий судьи Татьяны Ушаковой приняла 26 декабря 2025 года Квалификационная коллегия судей (ККС) ХМАО. Среди претензий были указаны прогулы и фальсификация протокола судебного заседания. При выборе меры ответственности ККС учла ранее примененное к судье дисциплинарное взыскание. ВККС РФ с этим решением согласилась.

Экс-судья 2 июня обратилась с жалобой в Верховный суд России, указав, что отсутствовала на службе по уважительной причине, а подписание процессуального документа с недостоверными сведениями объяснила собственной неосмотрительностью и отсутствием плохих намерений.

Верховный суд РФ эти доводы не счел достаточными для пересмотра дела. Дисциплинарная коллегия Верховного суда признала решение органов судейского сообщества полностью соответствующим закону и обоснованным. Суд отметил, что взыскание в виде досрочного прекращения полномочий соразмерно тяжести совершенного проступка, пояснили в пресс-центре.

Татьяна Ушакова начала карьеру судьи в 1996 году в Пыть-Яхском городском суде (ХМАО — Югра). В 2015 году указом президента РФ она была назначена судьей в суд Ханты-Мансийского автономного округа. Она рассматривала уголовные дела по апелляционным представлениям.

Виктория Биц