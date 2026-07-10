«Новые люди» отозвали с выборов в Госдуму политтехнолога Сергея Толмачева

Центризбирком заверил списки кандидатов в Госдуму, выдвинутых партией «Новые люди». В ходе процедуры было объявлено об отзыве двух выдвиженцев, среди которых политтехнолог Сергей Толмачев, баллотировавшийся по Рязанскому одномандатному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Толмачев

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Красноярска Сергей Толмачев

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Красноярска

По итогам заверения по одномандатным округам от «Новых людей» идут 215 человек, еще 298 человек вошли в федеральный список. Помимо господина Толмачева, был отозван кандидат с восьмого места региональной группы партийного списка по Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областям.

Это не первый отзыв кандидата по Рязанскому одномандатному округу. Ранее свою кандидатуру с этой территории отозвал попытавшийся выдвинуться там библиотекарь и участник спецоперации Сергей Боярский. Он одолел по этому округу на праймериз «Единой России» первого зампреда думского комитета по обороне, Героя России Андрея Красова. После подведения итогов предварительного голосования господин Боярский сообщил, что «многое переосмыслил» и решил не участвовать в выборах в этом году. Вместе с тем ветерану был предложен пост советника губернатора Рязанской области Павла Малкова. «Важно не сесть в кресло, а быть полезным региону, – сказал Сергей Боярский в разговоре с «Ъ». – Без опыта легко можно навредить».

Сергей Толмачев — финалист конкурса «Лидеры России. Политика» 2025 года. Наставником господина Толмачева в рамках конкурса стал замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт. Политтехнолог работал советником губернатора Севастополя, исполняющим обязанности вице-губернатора в том же регионе, а также первым заместителем главы Запорожской области.

Списки кандидатов на предстоящие выборы в Госдумы были выдвинуты «Новыми людьми» на съезде 1 июля. В общефедеральную часть партсписка вошли председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Владислав Даванков и бывший мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

Подробнее о съезде — в материале «”Новым” добавили новизны».

Степан Мельчаков