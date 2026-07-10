Полузащитника сборной Англии Деклана Райса изолировали от команды из-за болезни

Полузащитнику сборной Англии по футболу Деклану Райсу диагностировали кишечную инфекцию, сообщает BBC. Игрок изолирован от команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деклан Райс

Фото: Daniel Becerril / Reuters Деклан Райс

Фото: Daniel Becerril / Reuters

По информации источника, Деклан Райс пропустил два дня тренировок в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира против сборной Норвегии. Ранее полузащитник испытывал дискомфорт в задней поверхности бедра и пояснице. Болезнь усугубила его состояние. Отмечается, что в сборной предприняли шаги для предотвращения распространения вируса.

Четвертьфинал состоится 12 июля в Майами. Ранее защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в 1/8 финала против мексиканцев.

Таисия Орлова