«Единая Россия» отозвала кандидата в Госдуму по одному из округов в Татарстане

Центризбирком (ЦИК) России заверил списки кандидатов партии «Единая Россия» (ЕР), выдвинутых на выборы в Государственную думу. В ходе процедуры было объявлено, что партия отзывает выдвиженца по Московскому одномандатному округу (Татарстан) первого замгендиректора АО «Химград» Алексея Грушина. По данным «Ъ», данный округ может быть согласован для прохождения в парламент главы регионального отделения ЛДПР Руслана Юсупова.

В этом году, таким образом, на выборах в Госдуму партия власти не будет представлена в единственном одномандатном округе. Помимо 224 одномандатников, ЕР выдвинула 390 человек по списку.

В общефедеральную пятерку партии вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор и Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова Белова, а также начальник главного штаба движения «Юнармия» и Герой России Владислав Головин.

Как ранее сообщал «Ъ», в этом году оппозиция может получить не менее десяти мандатов по одномандатным округам. Речь идет о так называемых согласованных территориях, где ЕР выдвинула малоизвестных или не самых ресурсных кандидатов.

Подробнее о согласованных округах – в материале «Ъ» «Парламентское согласие».

Степан Мельчаков, Андрей Прах