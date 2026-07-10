По меньшей мере 19 человек пропали без вести после лесного пожара на юге Испании. Погибли как минимум 11 человек. Об этом сообщил глава правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено Бонилья, передает AFP. По данным главы службы по ЧС региона Антонио Санса, еще четыре человека находятся в больнице с серьезными ожогами.

«Cреди 11 подтвержденных погибших четверо находились в одном автомобиле,— рассказал господин Морено Бонилья.— Кроме того, у нас может быть двенадцатая жертва». Ранее испанские власти сообщали о 12 погибших, но сегодня утром обновили подсчеты.

«Все указывает на то, что большинство погибших — или даже все — иностранные граждане»,— уточнил Антонио Санса (цитата по Reuters). По его словам, погибшие проигнорировали указания оставаться в домах и попытались спастись на собственных машинах. В одном автомобиле погибли четверо. Еще семь человек, по всей видимости, бросили машины и попытались скрыться пешком.

Лесной пожар возник в районе деревни Бедар андалузской провинции Альмерия. Власти перекрыли дороги и эвакуировали местных жителей. Тушение пожара продолжается. Этим летом температура в Испании поднималась до +40 °C.