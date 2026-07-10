12 человек погибли в лесном пожаре на юге Испании

12 человек погибли в лесном пожаре в деревне Бедар провинции Альмерия на юге Испании. Часть тел была обнаружена в автомобилях. Ранее власти сообщили о шести жертвах.

Как сообщает France 24, при пожаре пострадали как минимум шесть человек, двоих из них госпитализировали с симптомами ожогов и отравления дымом. По словам очевидцев, причиной возгорания могло стать падение линии электропередачи на сухую траву, после чего огонь перешел на лесной массив.

Власти перекрыли дороги и эвакуировали местных жителей — около 50 человек разместили в местном культурном центре. На месте работают пожарные и спецтехника. К спасателям присоединится Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании (UME).

По данным метеоагентства AEMET, 2025 год стал третьим по высоте температур за всю историю наблюдений в стране. Этим летом температура в Испании поднимается до 40°C из-за экстремальной волны жары по всей Европе.