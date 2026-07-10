12 человек погибли в лесном пожаре на юге Испании
12 человек погибли в лесном пожаре в деревне Бедар провинции Альмерия на юге Испании. Часть тел была обнаружена в автомобилях. Ранее власти сообщили о шести жертвах.
Как сообщает France 24, при пожаре пострадали как минимум шесть человек, двоих из них госпитализировали с симптомами ожогов и отравления дымом. По словам очевидцев, причиной возгорания могло стать падение линии электропередачи на сухую траву, после чего огонь перешел на лесной массив.
Власти перекрыли дороги и эвакуировали местных жителей — около 50 человек разместили в местном культурном центре. На месте работают пожарные и спецтехника. К спасателям присоединится Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании (UME).
По данным метеоагентства AEMET, 2025 год стал третьим по высоте температур за всю историю наблюдений в стране. Этим летом температура в Испании поднимается до 40°C из-за экстремальной волны жары по всей Европе.
В последние годы Испания регулярно сталкивается с проблемой лесных пожаров, часто спровоцированных аномальной жарой. Например, в июле 2024 года и 2023 года из-за высокой температуры воздуха лесные пожары бушевали в разных регионах страны, включая Канарские острова, Каталонию и Пальму. В результате некоторых из этих пожаров, как и в Альмерии, требовалась эвакуация населения, а тысячи гектаров леса были уничтожены.
Ситуация усугубляется тем, что Испания, наряду с Францией и Португалией, является одной из европейских стран, наиболее сильно страдающих от лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. Только в июле 2026 года в этих трех странах сгорело более 17 тысяч гектаров леса, а ранее, в 2024 году, было уничтожено несколько тысяч гектаров лесов по всей Европе. При этом испанские власти обладают развитой системой борьбы с пожарами, активно используя авиацию.