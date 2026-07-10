Суд обязал власти привести в Гагарье в порядок могилу жертв восстания крестьян

Казанский районный суд в Тюменской области после рассмотрения иска обязал окружную администрацию привести в порядок братскую могилу жертв крестьянского восстания 1921 года» в селе Гагарье, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что металлический обелиск на оштукатуренном кирпичном постаменте находится в неудовлетворительном состоянии: на постаменте образовались отколы, разрушились штукатурка и краска, местами виднеется кирпичная кладка. Признаки были зафиксированы 13 июля 2023 года.

Памятник является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и находится в муниципальной собственности. Раньше он был передан в безвозмездное пользование администрации Гагарьевского сельского поселения, но необходимые меры по его содержанию не принимались. После преобразования сельских поселений в муниципальный округ все обязательства в 2019 году перешли к администрации Казанского муниципального округа как правопреемнику. Ее бездействие как собственника по обязанности содержать имущество суд признал незаконным. При этом необходимые штукатурка и покраска не затрагивают предмет охраны. Ремонт должен быть произведен в течение 10 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Западно-Сибирское восстание 1921-1922 годов — крупнейшее антибольшевистское вооруженное выступление крестьян. В 1920 году в Тюменской губернии был сильный неурожай, а введенные большевистским руководством продразверстки (изъятие хлеба) были непосильны для крестьян Ишимского уезда. В конце года собрание местных женщин в ответ на это, а также произвол со стороны продовольственных комиссаров, постановило такие действия считать незаконными и арестовать нескольких продработников и милиционеров, которые были обезоружены.

С января волнения начали охватывать другие тюменские уезды. На территории Казанского округа, входившего в Ишимский уезд, выступления крестьян начались в феврале 1921 года в селах Огнево, Гагарье, Большие Ярки, Ильинка, Дубынка, Казанское. Вскоре восстания охватили не только тюменский регион, но и современные территории Югры, Ямала, Курганской, Омской, Свердловской областей и Казахстана.

Требования участников восстания наиболее полно отражал лозунг «За советы без коммунистов». Бунт был жестко подавлен: например, 12 марта 1921 года только в Ишимском и Петропавловском уездах было убито около 22 тыс. повстанцев. Практически все руководители восстания были уничтожены или лишены свободы, а рядовые участники взяты на учет органами ВЧК и милиции. При этом Ленин потребовал вывезти весь имевшийся на ссыпных пунктах Ишимского и Ялуторовского уездов хлеб и семена в центральные районы страны. В результате население этих уездов оказалось обречено на невиданный голод и смерть.

Ирина Пичурина