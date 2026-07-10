В Севастополе частично ограничили электроснабжение
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, чтобы устранить перегрузку электросетей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, отключения электроэнергии будут производиться «точечно и по необходимости».
«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме»,— указано в сообщении господина Развожаева в Telegram-канале. Жителей призвали снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.
Перебои с электроснабжением начались в Севастополе в конце июня после серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре. 6 июля блэкаут произошел на всей территории Крыма. В тот же день подачу электричества возобновили в большинство жилых домов Севастополя, сообщал Михаил Развожаев. 9 июля в городе снова произошел сбой в электросетях. По данным «Севастопольэнерго», были обесточены села Терновка, Родное, Передовое, Россошанка и Колхозное.
В Севастополе и Крыму регулярно происходят перебои с электроснабжением, часто связанные с атаками БПЛА и ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Например, в конце июня 2026 года в Севастополе был блэкаут после серии ударов по энергоинфраструктуре, когда над городом сбили более 70 беспилотников. Тогда же проблемы с энергообеспечением столкнулись большинство районов Крыма, а губернатор призвал жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сети после восстановления электричества. Отключение электричества также приводило к проблемам с водоснабжением, так как работа гидроузлов зависит от электричества.
Власти вводят временные ограничения электроснабжения также с целью снижения нагрузки на систему и проведения необходимых технических работ, как это было, например, в июле 2024 года, когда были запланированы очереди отключений по разным районам города. Несмотря на это, специалисты часто восстанавливают подачу электроэнергии в течение нескольких часов после сбоев. В целом, ситуация с электроснабжением в регионе остается нестабильной, в том числе из-за продолжающихся атак и технологических нарушений.