В Севастополе частично ограничили электроснабжение

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, чтобы устранить перегрузку электросетей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, отключения электроэнергии будут производиться «точечно и по необходимости».

«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме»,— указано в сообщении господина Развожаева в Telegram-канале. Жителей призвали снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.

Перебои с электроснабжением начались в Севастополе в конце июня после серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре. 6 июля блэкаут произошел на всей территории Крыма. В тот же день подачу электричества возобновили в большинство жилых домов Севастополя, сообщал Михаил Развожаев. 9 июля в городе снова произошел сбой в электросетях. По данным «Севастопольэнерго», были обесточены села Терновка, Родное, Передовое, Россошанка и Колхозное.