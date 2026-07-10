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Депутат Госдумы Сергей Тен отказался от досрочной премии

Депутат Государственной думы РФ от Иркутской области Сергей Тен («Единая Россия») заявил, что не будет направлять досрочную премию в личный бюджет, а перечислит ее на нужды участников СВО. В публикации в соцсетях он уточнил, что «бойцам нужнее», и выразил уверенность, что многие его коллеги по Госдуме «поступят так же».

«Мои уважаемые подписчики, скорее всего, уже слышали о неожиданной премии депутатам. По этому поводу в мой адрес поступали вопросы. Отвечу коротко: да, депутатам и сотрудникам Думы планируют выплатить премию. Сколько — не знаю»,— отмечается в публикации депутата.

Господин Тен упомянул, что с начала проведения специальной военной операции он и его друзья «стараются регулярно оказывать поддержку бойцам» в виде отправки обмундирования и оборудования, а также помогают волонтерам.

О перечислении досрочных премий депутатам Госдумы стало известно СМИ на этой неделе. Основанием для этого якобы послужила экономия 2 млрд руб. в бюджете нижней палаты. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил недовольство тем, что информация о премиях получила огласку.

Влад Никифоров, Иркутск

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