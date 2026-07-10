В Иркутской области допустили введение электронных очередей на АЗС
Власти Иркутской области совместно с IT-сообществом прорабатывают организацию электронных очередей на автозаправочных станциях (АЗС), сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, свои предложения тестируют уже несколько разработчиков.
«Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо»,— пояснил господин Кобзев в Telegram-канале. Он пообещал рассказать, когда в регионе появится такая опция.
Губернатор добавил, что два независимых оператора с 10 июля расширили продажу топлива для физлиц в Иркутской области. Однако введенные ранее лимиты на отпуск топлива действуют до снятия режима повышенной готовности. «Крайснефть» возобновила работу еще четырех АЗС в регионе, а сеть «БРК» перевела семь своих заправок на круглосуточный режим работы.
Трудности с поставками топлива на АЗС в России начались в мае. Первым регионом, который ощутил дефицит, стал Крым. Затем различные ограничения на отпуск бензина и дизеля стали вводить в других российских субъектах. Помимо лимитов, в некоторых регионах ввели продажу топлива по четным-нечетным госномерам автомобилей. По словам вице-премьера Александра Новака, ситуация на российском топливном рынке остается напряженной.
Подробности — в материале «Ъ» «Хватит тянуть бензину!».
Введение электронных очередей на АЗС в Иркутской области — часть усилий по стабилизации ситуации на топливном рынке, которая стала напряженной по всей России с мая текущего года. Дефицит топлива затронул более 30 регионов, что привело к ограничению продажи топлива в одни руки, а также к появлению очередей на заправках и росту цен. Вице-премьер Александр Новак признал, что ситуация на рынке остается напряженной, что связано с летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами НПЗ.
Власти Иркутской области уже столкнулись с проблемой перепродажи топлива по завышенным ценам и ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива с 28 июня (2026 года), ограничив продажу до 50 литров на один автомобиль и запретив заправку в канистры. Администрация Иркутска даже установила биотуалеты возле АЗС, где выстраивались многочасовые очереди. Эта напряженная ситуация также привела к снижению числа активных водителей такси, поскольку многие из них стали реже выходить на линию. Отдельные независимые АЗС перестали реализовывать топливо из-за экономической нецелесообразности, связанной с диспаритетом оптовых и розничных цен.