В Иркутской области допустили введение электронных очередей на АЗС

Власти Иркутской области совместно с IT-сообществом прорабатывают организацию электронных очередей на автозаправочных станциях (АЗС), сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, свои предложения тестируют уже несколько разработчиков.

«Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо»,— пояснил господин Кобзев в Telegram-канале. Он пообещал рассказать, когда в регионе появится такая опция.

Губернатор добавил, что два независимых оператора с 10 июля расширили продажу топлива для физлиц в Иркутской области. Однако введенные ранее лимиты на отпуск топлива действуют до снятия режима повышенной готовности. «Крайснефть» возобновила работу еще четырех АЗС в регионе, а сеть «БРК» перевела семь своих заправок на круглосуточный режим работы.

Трудности с поставками топлива на АЗС в России начались в мае. Первым регионом, который ощутил дефицит, стал Крым. Затем различные ограничения на отпуск бензина и дизеля стали вводить в других российских субъектах. Помимо лимитов, в некоторых регионах ввели продажу топлива по четным-нечетным госномерам автомобилей. По словам вице-премьера Александра Новака, ситуация на российском топливном рынке остается напряженной.

Подробности — в материале «Ъ» «Хватит тянуть бензину!».