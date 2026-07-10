Поврежденный коллектор у памятника Славы в Воронеже отремонтировали

Ремонт коллектора у памятника Славы в Воронеже завершен «с опережением установленных сроков». Работы производились на глубине 6 метров в технически сложных условиях. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммунальная авария на Московском проспекте у памятника Славы в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Коммунальная авария на Московском проспекте у памятника Славы в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе работ специалистам предстояло заменить поврежденный участок коллектора диаметром 1 000 мм, протяженность которого составила 22 м, смонтировать новый трубопровод и проверить его надежность. На заключительном этапе остается ликвидировать котлован и привести территорию в порядок. Укладка нового асфальта намечена на предстоящие выходные.

В компании уточнили, что проверка герметичности нового отрезка коллектора завершена, водоотведение осуществляется без ограничений. Уточняется, что во время ремонта для поддержания непрерывности процесса использовались временные насосные станции — это позволило избежать перебоев в работе городского хозяйства.

Авария произошла 5 июля на участке канализационного коллектора на Московском проспекте. Ранее в «РВК-Воронеж» отмечали, что основная сложность устранения заключалась в стремительном заполнении котлована стоками, что не позволяло вести земляные работы в штатном режиме. Причиной аварии названо сочетание двух факторов: многолетний срок эксплуатации (коллектор построен в 1970-х годах) и постоянная нагрузка от интенсивного дорожного движения над ним. Аналогичное повреждение на соседнем участке коммуникации фиксировалось в прошлом году. По данным водоканала, сейчас он функционирует в штатном режиме.

В связи с коммунальной аварией в городе перекрыли движение транспорта на участке Московского проспекта от улицы Беговой до Хользунова в направлении памятника Славы — по всем трем полосам. Также ограничили въезд на кольцевое пересечение с улицы Хользунова при движении от Маршала Жукова в сторону Шишкова. Была скорректирована работа общественного транспорта: троллейбусы перестали курсировать, автобусы отправили в объезд по улицам Беговой, Шишкова и Хользунова.

Кабира Гасанова