«Мы стараемся»: в «РВК-Воронеж» заявили о сложности работ у памятника Славы

В Воронеже по состоянию на 7 июля продолжают ликвидировать коммунальную аварию, произошедшую в минувшее воскресенье на канализационном коллекторе в Коминтерновском районе — на участке Московского проспекта возле памятника Славы. По информации «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»), поврежденный участок трубопровода находится на глубине 7 м, и «ситуация осложняется тем, что котлован стремительно наполняется стоками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коммунальная авария на Московском проспекте у памятника Славы в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Затопленный котлован и откачка воды Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экскаватор работает на Московском проспекте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Работник обслуживает насосное оборудование во время ликвидации коммунальной аварии на Московском проспекте в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 5 Коммунальная авария на Московском проспекте у памятника Славы в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Затопленный котлован и откачка воды Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экскаватор работает на Московском проспекте в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Работник обслуживает насосное оборудование во время ликвидации коммунальной аварии на Московском проспекте в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Текущую ситуацию для горожан на видео в канале «РВК-Воронеж» прокомментировал слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) Михаил Баклыков.

«Работы эти очень сложны. Мы стараемся. Зависит все от глубины. Глубина здесь большая. И еще очень большой приток воды»,— пояснил Михаил Баклыков.

По последней информации предприятия, специалисты водоканала организовали срочное осушение котлована, чтобы была возможность работать без риска для жизни и здоровья. «Как только уровень опустится до безопасной отметки, специалисты вернутся к земляным работам»,— заявили в «РВК-Воронеж».

«Параллельно откачивают стоки из самого коллектора, чтобы в дальнейшем работать с сухим трубопроводом. Это позволит максимально сократить время ремонта»,— добавили в водоканале.

В «РВК-Воронеж» сегодня также рассказали горожанам, что поврежденный коллектор был построен еще в 70-х годах прошлого века и десятилетиями испытывал значительные нагрузки, поскольку над ним проходит дорога с интенсивным транспортным потоком. «Сочетание срока коммуникаций и высокой нагрузки стало причиной аварийной ситуации»,— уверены на предприятии.

В прошлом году «РВК-Воронеж» пришлось раскапывать проезжую часть Московского проспекта фактически в этом же месте, также чтобы ремонтировать участок коллектора. Тогда в процессе ликвидации аварии тоже возникали затруднения, в частности обрушилось крепление котлована. В водоканале сейчас подчеркивают — тот отрезок работает в штатном режиме, а повреждение в этом году выявили уже на другом.

В связи с коммунальной аварией и проведением земляных работ движение автотранспорта на участке Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова — в направлении памятника Славы закрыто по всем трем полосам. Закрыт и въезд на кольцевое пересечение с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. В результате движение по одной из главных городских магистралей затруднено. Работа общественного транспорта скорректирована: остановлены троллейбусы, а автобусы направлены в объезд участка по улицам Беговой, Шишкова и Хользунова.

«Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в минувшие выходные в Воронеже проходило масштабное отключение водоснабжения. Заявленный период отключения составлял 32 часа, однако фактически поставку ресурса восстанавливали до понедельника.

Денис Данилов