В Томске не состоялись торги по КРТ в районе переулка Просторного

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе пер. Просторного и ул. Нижне-Луговой в Томске признан несостоявшимся из-за отсутствия поданных заявок. Протокол размещен на сайте «ГИС Торги».

Территорию площадью 9 га отдавали под застройку за 136,7 млн руб. Проект предусматривал возведение жилья, школы на 825 мест и детского сада на 220 мест. Согласно аукционной документации, для запуска строительства на участке победителю предстояло снести 12 многоквартирных и семь индивидуальных домов, водопроводные сети, линии электропередачи, гаражи и прочие постройки.

По данным департамента градостроительной политики, в настоящее время в Томской области реализуются 11 договоров о КРТ. Под них отведено в общей сложности 46,6 га.

Лолита Белова