Екатеринбург обогнал Санкт-Петербург по объему строительства жилья

Рынок новостроек Екатеринбурга занял третье место по объему текущего строительства среди крупных городов РФ. Как сообщает руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков, в последний год объем жилья в стадии строительства в уральской столице вырос. Так, по данным на июнь, в Екатеринбурге в стадии строительства находилось более 5,5 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Первое место по объему стройки в стране занимает Москва с показателем 16 млн кв. м, второе — у Краснодара (5,54 млн кв. м). За Екатеринбургом на четвертом месте расположился Санкт-Петербург (5 млн кв. м), за ним идет Ростов-на-Дону (3,3 млн кв. м), в Тюмени строится 3,2 млн кв. м. Как отмечает господин Хорьков, заметное снижение показателя произошло на первичном рынке Тюмени, которая еще в прошлом году уступила пятую позицию Ростову-на-Дону.

«Текущая проблема многих территорий, не только Екатеринбурга, в том, что повышение предложения уже не работает на качественный рост рынка. Избыточное предложение вынуждает девелоперов искать варианты оптимизации и качественного упрощения»,— прокомментировал Михаил Хорьков.