РЖД ввела скидки до 50% на перевозки руды и металлов в некоторых районах
Правление ОАО «РЖД» одобрило скидки на перевозки различных грузов по нескольким направлениям в России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
До конца 2026 года будут действовать следующие скидки:
- 25% — на перевозки железной руды и железорудного концентрата в полувагонах со станции Воронцовка на станции Верхняя и Серов-Заводской в Свердловской области;
- 50% — на перевозки проката черных металлов в полувагонах со станций Войновка и Серов-Заводской в том же регионе;
- 15,6% — на внутрироссийские перевозки листовой стали со всех станций на станцию Бужаниново в Московской области;
- 34,7% — на внутрироссийские и зарубежные перевозки труб из черных металлов со станции Бужаниново на станции в 11 регионах России, а также в прямом сообщении с Казахстаном и Узбекистаном;
- 10,6% — на экспортные перевозки карбамида в вагонах со станции Сала на станцию Лужская в Ленинградской области;
- 23,9% — на внутрироссийские перевозки прочих видов проката черных металлов со станции Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае.
Кроме того, скидка в 22,1% будет действовать до 31 марта 2027 года на перевозки руд отдельных металлов в полувагонах со станции Февральск на станцию Тыгда в Амурской области. До 30 июня 2028 года перевозить стабильный газовый бензин в цистернах со станции Биклянь в Ленинградскую и Мурманскую области можно будет со скидкой в 17,4%.
Введение скидок ОАО «РЖД» является частью стратегии по привлечению дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт и стимулированию различных отраслей экономики. Ранее «РЖД» уже применяла подобные меры для поддержки угольной отрасли, предоставляя скидки в периоды низких экспортных цен, однако такие льготы часто были связаны с условием гарантированных объемов перевозок.
Компания также использует скидки для оптимизации использования собственной инфраструктуры. Например, в 2022 году была введена скидка на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока, которая продлевалась и была расширена. «РЖД» имеет право предоставлять скидки к грузовому тарифу до 50% и может самостоятельно устанавливать их для привлечения грузов.
Подобные тарифные решения принимаются ОАО «РЖД» после детальной проработки с грузоотправителями и направлены на решение проблем с падением объемов перевозок некоторых видов грузов. Например, в 2025 году погрузка на сеть «РЖД» сократилась на 5,6%, а грузооборот — на 1,8%.