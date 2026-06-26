РЖД ввела скидки до 50% на перевозки руды и металлов в некоторых районах

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение скидок ОАО «РЖД» является частью стратегии по привлечению дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт и стимулированию различных отраслей экономики. Ранее «РЖД» уже применяла подобные меры для поддержки угольной отрасли, предоставляя скидки в периоды низких экспортных цен, однако такие льготы часто были связаны с условием гарантированных объемов перевозок.

Компания также использует скидки для оптимизации использования собственной инфраструктуры. Например, в 2022 году была введена скидка на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока, которая продлевалась и была расширена. «РЖД» имеет право предоставлять скидки к грузовому тарифу до 50% и может самостоятельно устанавливать их для привлечения грузов.

Подобные тарифные решения принимаются ОАО «РЖД» после детальной проработки с грузоотправителями и направлены на решение проблем с падением объемов перевозок некоторых видов грузов. Например, в 2025 году погрузка на сеть «РЖД» сократилась на 5,6%, а грузооборот — на 1,8%.