В Будапеште прошел митинг против нового премьера Мадьяра

В Будапеште несколько тысяч человек вышли на митинг возле президентской резиденции в знак протеста против инициативы правительства во главе с премьер-министром Петером Мадьяром по досрочному отстранению президента Венгрии Тамаша Шуйока.

Инициаторами акции выступили партия «Фидес» бывшего премьер-министра Виктора Орбана и Христианско-демократическая народная партия. Протестующие заявляли, что поддерживают не столько конкретного политика, сколько институт президентства и принципы верховенства права. Демонстрация прошла под лозунгами «Остановим произвол» и «С нас хватит», передает корреспондент ТАСС.

Митинг закрывал бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший пост с 2012 по 2022 год. По его словам, действия Петера Мадьяра ведут к «разрушению правового государства». Он призвал граждан объединиться для защиты нынешнего главы государства.

На прошлой неделе правительство Венгрии внесло в парламент проект 17-й поправки к Конституции, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий президента. По мнению властей, инициатива может восстановить доверие к институту президентства и укрепить демократию. Господин Мадьяр обвинял президента Шуйока в том, что он игнорировал злоупотребления правительства Виктора Орбана.