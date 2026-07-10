В Будапеште прошел митинг против нового премьера Мадьяра
В Будапеште несколько тысяч человек вышли на митинг возле президентской резиденции в знак протеста против инициативы правительства во главе с премьер-министром Петером Мадьяром по досрочному отстранению президента Венгрии Тамаша Шуйока.
Инициаторами акции выступили партия «Фидес» бывшего премьер-министра Виктора Орбана и Христианско-демократическая народная партия. Протестующие заявляли, что поддерживают не столько конкретного политика, сколько институт президентства и принципы верховенства права. Демонстрация прошла под лозунгами «Остановим произвол» и «С нас хватит», передает корреспондент ТАСС.
Митинг закрывал бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший пост с 2012 по 2022 год. По его словам, действия Петера Мадьяра ведут к «разрушению правового государства». Он призвал граждан объединиться для защиты нынешнего главы государства.
На прошлой неделе правительство Венгрии внесло в парламент проект 17-й поправки к Конституции, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий президента. По мнению властей, инициатива может восстановить доверие к институту президентства и укрепить демократию. Господин Мадьяр обвинял президента Шуйока в том, что он игнорировал злоупотребления правительства Виктора Орбана.
Протесты граждан против действующей власти и требования отставки президента, а также досрочных выборов, являются довольно распространёнными событиями в различных странах. Например, в Боливии в мае 2026 года демонстрации требовали отставки президента и пересмотра трудовых контрактов, из-за чего глава государства сократил себе зарплату. Такие акции могут сопровождаться серьезными столкновениями с полицией и приводить к массовым беспорядкам, как это происходило в Белграде в июне 2025 года, когда митингующие объявили власть нелегитимной. В ряде случаев введение спорных законов вызывает широкомасштабные демонстрации, как это случилось в Грузии с законопроектом об иноагентах весной 2024 года, или как в Израиле в начале 2023 года, где предлагаемые реформы судебной системы спровоцировали многочисленные акции протеста.
Подобные ситуации, когда выступления направлены против конкретного премьер-министра или правительства, также неоднократно наблюдались, например, во Франции в сентябре 2024 года против политики Эмманюэля Макрона и назначения нового премьера. Протесты зачастую организуются оппозиционными партиями, а их участники могут требовать полной смены политического режима или даже оспаривать результаты выборов, заявляя, что их «украли». Иногда выступления принимают антиправительственный характер, как в Армении, где в мае 2024 года десятки тысяч демонстрантов требовали отставки премьера из-за согласования делимитации границ.