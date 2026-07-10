В США восемь человек обвиняются в подготовке атаки на Белый дом

Восьми жителям США 9 июля предъявлены обвинения в убийстве и сговоре с целью совершения террористических актов во время турнира UFC Freedom 250 14 июня, в день рождения Дональда Трампа, на Южной лужайке Белого дома. Как сообщает AP News, мужчинам предъявлены обвинения в двух отдельных заговорах: один — с целью оказания материальной поддержки террористам, второй — с целью совершения убийства должностного лица на территории федерального правительства.

Обвинительное заключение от 9 июля представляет собой попытку упорядочить дело и объединить обвиняемых в единое уголовное преследование по делу о заговоре. По официальным данным, члены группы придерживались маргинальных теорий заговора и надеялись, что нападение дестабилизирует правительство. Подготовка к нему велась с мая, когда группа начала накапливать деньги, огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, взрывчатку, беспилотники, медицинское оборудование, средства связи и другие предметы.

Один из обвиняемых рассказал следователям, что они планировали запустить начиненные взрывчаткой дроны на место проведения показательных боев, а затем расстрелять паникующих зрителей, когда они будут убегать. Федеральные прокуроры утверждают, что группа планировала убить Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, других федеральных чиновников, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, миллиардера Илона Маска и «других высокопоставленных лиц» на этом мероприятии.

Семерых участников группы задержали в период с 11 по 21 июня. Организатором несостоявшегося нападения на Белый дом считается мигрант из Мексики Авраам Эрмосильо Альварес. Его задержали в штате Небраска. Остальных подозреваемых — в штатах Огайо, Миссури, Калифорния и Вашингтон. На этой неделе к числу обвиняемых присоединился задержанный в Западной Вирджинии 21-летний местный житель.

ФБР за четыре дня до турнира узнало о подготовке теракта благодаря обеспокоенной матери одного из заговорщиков, которая позвонила в полицию.

Влад Никифоров