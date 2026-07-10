Джон Кордоба стал лучшим игроком сезона в РПЛ
Колумбийский форвард футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба второй раз подряд признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Церемония вручения премии проходит 9 июля в московском центре кино «Мосфильм».
В шорт-лист номинантов премии входили Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев (оба — «Краснодар»), Матвей Кисляк, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Эсекьель Барко («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»), Мингиян Бевеев («Балтика») и Константин Тюкавин («Динамо», Москва). Победитель определялся по итогам голосования, в котором принимали участие главные тренеры и капитаны команд РПЛ, спортивные журналисты, представители лиги, компаний-партнеров и болельщики.
Джону Кордобе 33 года, он играет за «Краснодар» с лета 2021 года. В сезоне 2025/26 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей, и помог клубу завоевать серебряные медали.
Джон Кордоба ранее уже признавался лучшим игроком сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и в сезоне 2022/2023 входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России как правый нападающий. В сезоне 2025/26 он также стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 мячами. В одном из матчей РПЛ в марте 2026 года Кордоба забил четыре гола («покер») в ворота «Пари Нижний Новгород», что помогло «Краснодару» лидировать в премьер-лиге.