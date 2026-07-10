Джон Кордоба стал лучшим игроком сезона в РПЛ

Колумбийский форвард футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба второй раз подряд признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Церемония вручения премии проходит 9 июля в московском центре кино «Мосфильм».

В шорт-лист номинантов премии входили Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев (оба — «Краснодар»), Матвей Кисляк, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Эсекьель Барко («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»), Мингиян Бевеев («Балтика») и Константин Тюкавин («Динамо», Москва). Победитель определялся по итогам голосования, в котором принимали участие главные тренеры и капитаны команд РПЛ, спортивные журналисты, представители лиги, компаний-партнеров и болельщики.

Джону Кордобе 33 года, он играет за «Краснодар» с лета 2021 года. В сезоне 2025/26 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей, и помог клубу завоевать серебряные медали.