Минтранс предупредил о возможной отмене рейсов из Москвы из-за непогоды

Из-за интенсивных осадков и сильного ветра возможности взлета и посадки в московских аэропортах могут быть ограничены. В связи с этим не исключаются переносы или отмены рейсов, предупреждает пресс-служба Минтранса.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о рейсах и продумать план действий на случай отмены рейса. «Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме»,— заверили в ведомстве.

В ночь на 10 июля и в следующие два дня на территории московского региона ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15–20 м/с. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в пятницу в Москве может выпасть от четверти до месячной нормы осадков.