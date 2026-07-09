Циклон «Бернадетт» с ураганным ветром подбирается к Москве

От четверти до месячной нормы осадков может выпасть 10 июля в столице, на которую надвигается циклон «Бернадетт», сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Циклон, сопровождаемый ураганным ветром и ливнями, 8 июля прошел через Калининградскую область. Региональное ГУ МЧС зарегистрировало в этот день падение 102 деревьев, которые повредили 14 автомобилей и кровлю жилого дома в Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Циклон «Бернадетт» вызвал аварийные отключения в приморских районах и оставил без электроснабжения 93 населенных пункта в области. Жители города Пионерский делились в соцсетях кадрами шторма со словами, что не могли из-за ветра выйти на балкон своего дома. Ранее в областном МЧС предупреждали об усилении ветра в регионе до 34 м/с. В калининградском филиале АО РЖД сообщали, что из-за непогоды были вынуждены изменить график движения пригородных поездов по одному из направлений. 9 июля в Калининградской области шла ликвидация последствий циклона: на улицах аварийные бригады распиливали и убирали поваленные деревья.

Как сообщили в «Роскосмосе» 9 июля, ссылаясь на данные космической съемки, циклон «Бернадетт» уже вплотную подошел к Москве. Михаил Леус из «Фобоса» сказал, что ждет 10 июля в столице ливни с грозами и порывистым ветром. При этом температура воздуха может подняться до 27°С. В «Фобосе» добавили, что циклон принесет обильные осадки во всю европейскую часть страны, а в выходные сместится в сторону Белоруссии.

Иван Тяжлов