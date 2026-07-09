IRNA: США и Израиль ударили по военному объекту в Бушере

США и Израиль нанесли удар по военной базе вблизи города Бушер, сообщил агентству IRNA заместитель губернатора одноименной иранской провинции Эхсан Джаханян. Он подтвердил сообщения о взрывах в регионе и добавил, что это были звуки работы ПВО.

Целью удара, по его словам, стала база на окраине Бушера. «Она была поражена снарядом, выпущенным США и Израилем»,— сказал господин Джаханян.

После 21:00 мск агентство Mehr написало о серии взрывов на юге Ирана: в окрестностях городов Конарак, Чогадек и Бушер. Сообщения о взрывах на острове Харк оно отвергло.

В последние двое суток США бьют по Ирану в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран нанес удары по военным базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Стороны обвинили друг друга в нарушении условий договора. Официально о прекращении переговоров при этом пока не сообщалось.

По данным Axios, в американской администрации считают, что дальнейшая эскалация зависит от действий Тегерана. Если КСИР продолжит обстреливать танкеры в Ормузском проливе, то новая фаза конфликта может затянуться на месяцы.