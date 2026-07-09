IRNA: США и Израиль ударили по военному объекту в Бушере
США и Израиль нанесли удар по военной базе вблизи города Бушер, сообщил агентству IRNA заместитель губернатора одноименной иранской провинции Эхсан Джаханян. Он подтвердил сообщения о взрывах в регионе и добавил, что это были звуки работы ПВО.
Целью удара, по его словам, стала база на окраине Бушера. «Она была поражена снарядом, выпущенным США и Израилем»,— сказал господин Джаханян.
После 21:00 мск агентство Mehr написало о серии взрывов на юге Ирана: в окрестностях городов Конарак, Чогадек и Бушер. Сообщения о взрывах на острове Харк оно отвергло.
В последние двое суток США бьют по Ирану в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран нанес удары по военным базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Стороны обвинили друг друга в нарушении условий договора. Официально о прекращении переговоров при этом пока не сообщалось.
По данным Axios, в американской администрации считают, что дальнейшая эскалация зависит от действий Тегерана. Если КСИР продолжит обстреливать танкеры в Ормузском проливе, то новая фаза конфликта может затянуться на месяцы.
Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля 2026 года с американской военной операции против Ирана, нацеленной на уничтожение иранского флота и ракетной промышленности, по словам президента США Дональда Трампа. Удары пришлись, в частности, на ядерные объекты в таких городах, как Исфахан и Бушир. Военные действия начались после того, как переговоры Тегерана и Вашингтона о новой ядерной сделке зашли в тупик к середине июня 2025 года. Целью Израиля было покончить с ядерной и ракетной программами Ирана.
В ответ на эти действия, Иран приступил к нанесению ударов по американским военным базам в регионе и территории Израиля, включая объекты в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Иранские власти назвали действия США и Израиля нарушением международного права и устава ООН, призвав Совбез ООН, в частности Россию и Китай, занять жесткую позицию в отношении американо-израильской агрессии. К середине марта 2026 года, по данным иранских властей, в результате совместных американо-израильских операций в Иране погибло более 1,2 тысячи человек и пострадали свыше 10 тысяч. Кроме того, более 100 гражданских объектов, включая 100 медицинских учреждений, подверглись ударам.