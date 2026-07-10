Россияне стали реже ходить в продуктовые магазины у дома

Трафик небольших продуктовых магазинов в России в первой половине 2026 года снизился на 10% год к году, подсчитали в «Эвотор». Алкомаркеты и табачные точки потеряли около 14% покупателей. Потребители стали осторожнее относиться к расходам и сократили количество походов за покупками, несмотря на рост среднего чека.

По данным «Эвотора», снижение числа покупок зафиксировано практически во всех сегментах розничной торговли. В пивных магазинах количество чеков уменьшилось на 8%, в специализированных продуктовых лавках — на 5%, а в цветочных магазинах — на 6%. Аналитики других сервисов также отмечают сокращение посещаемости супермаркетов и магазинов в торговых центрах.

Средний чек при этом продолжает расти на фоне инфляции. В январе—мае 2026 года он увеличился примерно на 6% год к году. В крупных сетях покупатели стали тратить больше за один визит: в «Магните» средняя сумма покупки достигла 695 руб., в «Пятерочке» — 707 руб., а во «ВкусВилле» превысила 1 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потребители отвернулись от прилавков».