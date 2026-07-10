Россияне стали реже ходить в продуктовые магазины у дома
Трафик небольших продуктовых магазинов в России в первой половине 2026 года снизился на 10% год к году, подсчитали в «Эвотор». Алкомаркеты и табачные точки потеряли около 14% покупателей. Потребители стали осторожнее относиться к расходам и сократили количество походов за покупками, несмотря на рост среднего чека.
По данным «Эвотора», снижение числа покупок зафиксировано практически во всех сегментах розничной торговли. В пивных магазинах количество чеков уменьшилось на 8%, в специализированных продуктовых лавках — на 5%, а в цветочных магазинах — на 6%. Аналитики других сервисов также отмечают сокращение посещаемости супермаркетов и магазинов в торговых центрах.
Средний чек при этом продолжает расти на фоне инфляции. В январе—мае 2026 года он увеличился примерно на 6% год к году. В крупных сетях покупатели стали тратить больше за один визит: в «Магните» средняя сумма покупки достигла 695 руб., в «Пятерочке» — 707 руб., а во «ВкусВилле» превысила 1 тыс. руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Потребители отвернулись от прилавков».
Снижение посещаемости магазинов у дома является частью более широкой тенденции сокращения потребительской активности, которая началась ещё в конце 2024 года и усилилась в 2025 году. Потребители переходят к сберегательной модели поведения, что приводит к сокращению новых торговых объектов и уменьшению их средней площади: в январе–сентябре 2025 года сети открыли на 30% меньше торговых объектов, чем годом ранее. Это рекордное сокращение за последние несколько лет.
На снижение трафика в целом влияют макроэкономические факторы, включая инфляцию, которая приводит к росту цен. В свою очередь, это заставляет население рационализировать траты и отказываться от импульсивных покупок, о чем свидетельствует снижение продаж более дорогих овощей в пользу бюджетных, а также повышение роли онлайн-торговли, которая активно растет, в том числе за счет небольших, но частых покупок. Доля онлайн-продаж в общем торговом обороте на Урале по итогам 2024 года превысила 14%, увеличившись за год на 2%.
В условиях высокого давления на рентабельность бизнеса, ритейлеры вынуждены активно работать над повышением эффективности, оптимизируя число торговых объектов и развивая более компактные форматы, такие как дискаунтеры и магазины "у дома". Это также связано с изменением потребительских привычек, когда покупатели не закупаются впрок, что снижает популярность крупноформатных магазинов. Аналитики ожидают, что негативный тренд по снижению посещаемости может сохраниться в течение 2026 года.