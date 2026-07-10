Потребители отвернулись от прилавков

Трафик районных продуктовых магазинов в России в январе—июне 2026 года сократился на 10%, алкомаркетов и табачных лавок — на 14%. Потребители начали рационально подходить к тратам, сокращая число походов за покупками. При этом из-за инфляции средний чек вырос на 6% год к году, но это особо не позволяет магазинам наращивать обороты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Количество чеков в продуктовых магазинах «у дома» в январе—июне 2026 года сократилось на 10% год к году, подсчитали в «Эвотор» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). Падение трафика показали и другие форматы торговли. Например, количество чеков в алкомаркетах и табачных магазинах сократилось на 14% год к году, пивные потеряли 8%, специализированные продуктовые лавки — 5%. Покупателей в цветочных магазинах стало на 6% меньше.

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Аналитики сервиса T-Pay в январе—июне 2026 года зафиксировали сокращение числа чеков в супермаркетах на 4% год к году, в алкомаркетах — на 12%, в табачных магазинах — на 18%. В Focus Technologies говорят, что посещаемость расположенных в торгцентрах супермаркетов год к году в первой половине этого года в целом по России снизилась на 5%.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорит, что большинство производителей продуктов питания видят снижение продаж в розничном канале.

Покупатели реже совершают импульсивные покупки. Эксперт также замечает, что потребители могут отказываться от визитов в магазины «у дома», ориентируясь уже на жесткие дискаунтеры. Господин Востриков считает, что привычка к рациональному потреблению уже закрепилась.

Старший директор CMWP Зульфия Шиляева замечает, что сейчас постепенно замедляются темпы роста оборота розничной торговли. В 2025 году этот показатель увеличился на 4,1% год к году. Консенсус-прогноз на 2026 год, который ранее приводил «Интерфакс», предполагает рост на 2,8% год к году.

Стоимость покупок в рознице растет преимущественно в рамках инфляции. Согласно МТС AdTech, за год средний чек при офлайн- или онлайн-покупке продуктов питания в январе—мае 2026 года в России увеличился на 6% год к году. В «Магните» потребитель за одно посещение тратит на 6,6% больше год к году, или 695 руб., в «Пятерочке» — на 6,3%, до 707 руб., в «Верном» — на 7,7%, до 724 руб., следует из оценки МТС AdTech. Во «Вкусвилле» в январе—мае 2026 года потребители тратили в среднем 1,1 тыс. руб. за визит, или на 9,8% больше год к году. В «Ленте» аналогичное значение увеличилось на 7,5%, до 1,7 тыс. руб., в «Азбуке вкуса» — на 7,6%, до 2,4 тыс. руб.

Достаточно сдержанный рост среднего чека и падающий трафик приводят к снижению оборота розницы.

Согласно «Эвотор», для продуктовых магазинов «у дома» в январе—июне 2026 года значение сократилось на 2% год к году. Частично компенсировать снижение ритейлеры могут за счет развития онлайн-канала. Но его доля в структуре оборота все же ограничена: в первом квартале 2026 года в Infoline оценивали показатель в 6,6% от совокупных продаж продовольствия. Год к году значение выросло на 0,9 процентного пункта.

Крупные сети развивают онлайн-каналы как часть единой системы, замечает председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. За свежими продуктами покупатели, по его словам, по-прежнему идут в основном в офлайн-магазины, а онлайн заказывают преимущественно товары длительного хранения. Он предполагает, что доля онлайна в продовольственной рознице в 2029 году может достигнуть лишь 10%. Теряя трафик, ритейлеры продолжат сталкиваться с падением маржинальности. Согласно Infoline, в 2024 году рентабельность по чистой прибыли топ-10 FMCG-сетей составила 2,3%, в 2025 году — 1,7%, прогноз на 2026 год — 1,6%.

Зульфия Шиляева замечает, что изменения потребительских привычек влияют на темпы развития сетей. Компании продолжают открывать магазины, но преимущественно небольших форматов. Станислав Богданов замечает, что темпы открытия новых магазинов стали более сдержанными из-за дорогих кредитов, роста стоимости строительства. Количественный рост числа магазинов сменился на качественное развитие каждой точки, констатирует он. В X5 рассказали “Ъ”, что фиксируют давление внешних факторов и стремление потребителей рационально подойти к покупкам. Но планы по развитию торговые сети группы пока сохраняют: на этот год запланировано открытие более 2 тыс. магазинов.

Александра Мерцалова