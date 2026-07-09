Лавров: Россия больше не верит в желание Запада вести переговоры
Россия окончательно исчерпала запас веры в желание западных стран вести переговоры, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Запад всегда нарушает гарантии, о которых изначально сам говорит.
«Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению, переговорные решения, причем под гарантиями Запада, были достигнуты еще где-то в 2014, 2015, 2019 году»,— сказал господин Лавров на встрече с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш (цитата по ТАСС). Он отметил, что во всех случаях гарантии оказались ложными.
Он заверил, что Россия больше не будет верить в стремление Запада решать вопросы дипломатическим путем. «В 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной, его подорвал тот же самый Запад, открыто и публично»,— отметил Сергей Лавров.
В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вести переговоры по Украине на базе «стамбульских договоренностей». Эту же линию поддерживал и Сергей Лавров: по его словам, Москва готова в любой момент возобновить контакты. Он подчеркивал, что рассчитывать на Запад как на честного посредника уже нельзя.
Заявления Сергея Лаврова о недоверии к Западу в вопросах переговоров отражают давнюю позицию России, согласно которой Запад препятствует дипломатическому урегулированию конфликтов и не выполняет свои обещания. Ранее Лавров неоднократно обвинял западные страны в том, что они "взяли курс на продавливание любой ценой" ультиматумов Украины и используют миф о российской угрозе. Россия, по его утверждению, всегда была готова к переговорам, но не с целью сохранения текущего украинского руководства, а для преодоления последствий разрушительного десятилетнего "разграбления страны".
При этом Владимир Путин также заявлял, что боевые действия могли бы завершиться раньше, если бы Украина не вышла из переговорного процесса в мае 2022 года. Российские официальные лица, включая Лаврова и бывшего министра обороны Сергея Шойгу, подчёркивали, что "стамбульские договоренности" 2022 года могли привести к урегулированию, но были сорваны вмешательством западных стран. Россия также указывала на то, что офис президента Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности, достигнутые в рамках саммита Россия-США, состоявшегося в Анкоридже.
Позиция России заключается в том, что Запад не хочет договариваться об урегулировании украинского конфликта "по-честному", а Европейский союз и США пытаются убедить Дональда Трампа "отказаться от миротворческих усилий" и вернуться к конфронтации с Россией. Более того, Лавров критиковал НАТО, считая, что далеко не все страны-члены готовы продолжать тратить деньги на вооружение Украины, и что генсек НАТО злоупотребляет своими полномочиями, "наставляя" Зеленского.
Несмотря на заявления о невозможности вести переговоры с Западом, контакты между Россией и западными странами всё же имели место. Например, Лавров упоминал неафишируемые непубличные контакты по Украине и готовность поверить американским партнерам по вопросу Черноморской зерновой инициативы, которую Россия и Украина согласовали в Стамбуле с Турцией и ООН. Однако, по словам Лаврова, Запад "саботирует поиск конструктивных решений" и стремится добиться односторонних уступок путём шантажа и давления.