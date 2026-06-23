Лавров заявил об утрате Западом роли честного посредника в переговорах по Украине
Россия концентрируется на достижении целей специальной военной операции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД. По его словам, западные страны уже не могут быть честным посредником в переговорах.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Сейчас мы концентрируемся на достижении целей специальной военной операции исходя из того, что все западные заходы и все надежды на Запад как на честного посредника давным-давно уже провалились»,— сказал глава ведомства (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что предложения ЕС по урегулированию конфликта не учитывают интересы всех сторон.
Во время выступления Сергей Лавров отметил готовность Москвы к разговору с Киевом. По его словам, Россия была открыта к диалогу еще в 2022 году — во время первых переговоров в Стамбуле. «Мы готовы их (переговоры.—"Ъ") возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились»,— заявил глава МИД.
Заявление Сергея Лаврова о неспособности Запада быть честным посредником в переговорах по Украине и концентрации России на достижении целей СВО отражает изменившиеся позиции сторон. Ранее Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, в том числе и об урегулировании украинского кризиса. Одним из условий для возобновления диалога, по словам Лаврова, является «устранение первопричин украинского кризиса и учет реальной ситуации на земле», а также отмена указа президента Украины Владимира Зеленского, запрещающего переговоры с президентом России.
В целом, Россия всегда подчеркивала, что готова к переговорам по завершению конфликта на Украине, но при условии учета своих интересов и прав русскоговорящего населения. Также Лавров считает смешными утверждения Запада о прекращении конфликта на Украине с возвращением к границам 1991 года, полагая, что Украина «под поощрением Вашингтона» встала на путь уничтожения «всего русского». Западные страны, включая Германию, Францию и Великобританию, выражают интерес к возобновлению переговоров с Россией по Украине, но при этом могут выдвигать условие о прекращении огня со стороны России. Однако мнения в ЕС по этому вопросу расходятся: некоторые страны, такие как Польша, Эстония и Литва, высказываются против любых переговоров, полагая, что Россия использует их для ослабления санкционного режима и выигрыша времени. Еврокомиссия прогнозирует продолжение конфликта как минимум до конца 2027 года.