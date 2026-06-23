Лавров заявил об утрате Западом роли честного посредника в переговорах по Украине

Россия концентрируется на достижении целей специальной военной операции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД. По его словам, западные страны уже не могут быть честным посредником в переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сейчас мы концентрируемся на достижении целей специальной военной операции исходя из того, что все западные заходы и все надежды на Запад как на честного посредника давным-давно уже провалились»,— сказал глава ведомства (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что предложения ЕС по урегулированию конфликта не учитывают интересы всех сторон.

Во время выступления Сергей Лавров отметил готовность Москвы к разговору с Киевом. По его словам, Россия была открыта к диалогу еще в 2022 году — во время первых переговоров в Стамбуле. «Мы готовы их (переговоры.—"Ъ") возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились»,— заявил глава МИД.