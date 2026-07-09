Форварду «Анахайма» выбили рекордный заработок конкуренты

Новым рекордсменом по зарплате за сезон в НХЛ стал молодой шведский форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон. По заключенному с клубом пятилетнему контракту он будет получать в среднем $18 млн в год. Обойти на $1 млн по ежегодному заработку российского хоккеиста «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова Карлссону помог регламент лиги, заставивший «Анахайм», чтобы не потерять лидера, повторить неожиданное предложение «Филадельфия Флайерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters Форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» сообщил о подписании пятилетнего контракта со шведским форвардом Лео Карлссоном. Его общая стоимость составляет $90 млн. Таким образом, средняя годовая зарплата Карлссона равна $18 млн. Это новый рекорд НХЛ. Прежний принадлежал российскому нападающему «Миннесота Уайлд» Кириллу Капризову. В ближайшем сезоне вступает в силу подписанный Капризовым в прошлом году восьмилетний договор на $136 млн. Его среднегодовой заработок по нему — $17 млн.

В последнее время сверхкрупные по прежним меркам соглашения хоккеистов НХЛ перестали удивлять.

Резкое улучшение экономической конъюнктуры в лиге после преодоления последствий пандемии коронавируса вылилось в такой же резкий подъем жесткого потолка зарплат, который в будущем сезоне впервые зашкалит за $100 млн, а также практически взрывной рост доходов хоккеистов, зафиксированный еще год назад. Впрочем, в случае с Карлссоном рекорд во многом обеспечили нюансы, связанные с регламентом НХЛ.

Швед играет в ней с 2023 года, когда был выбран «Анахаймом» на драфте под вторым номером. Первые три сезона он получал максимальную для новичка зарплату — $950 тыс., а этим летом, после истечения срока действия первого — стандартного для дебютантов — договора, приобрел статус ограниченно свободного агента. При этом было очевидно, что «Анахайм» постарается удержать его. Карлссон, которому всего 21 год, довольно быстро превратился в одного из лидеров команды. В прошедшем регулярном чемпионате, подпорченном травмами, в его активе 67 очков (29 голов и 38 результативных передач). Во многом благодаря шведу «Анахайму» удалось не просто впервые за восемь лет попасть в play-off, но и пройти в стартовом раунде «Эдмонтон Ойлерс». Впрочем, именно на рекордные доходы его продуктивность все-таки не намекала: у многих звезд она гораздо выше.

Лео Карлссону внезапно помог клуб «Филадельфия Флайерс».

Несколько дней назад он отправил в «Анахайм» так называемый offer sheet, в котором предлагал форварду зарплату как раз в $18 млн в год. По правилам НХЛ, адресат этого документа должен, чтобы удержать хоккеиста в статусе ограниченно свободного агента, либо повторить обозначенные условия, либо отдать актив конкуренту за компенсацию в четыре выбора в первом раунде драфта. «Анахайм», явно рассчитывавший на контракт гораздо дешевле, выбрал вариант с непредвиденными дополнительными расходами.

Алексей Доспехов