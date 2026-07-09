Чешки на любой вкус

Решающий матч Wimbledon станет первым финалом турниров Большого шлема, в котором встретятся две представительницы Чехии. Это выяснилось после того, как сначала Каролина Мухова в трех партиях одолела американку Коко Гауфф, а затем Линда Носкова в двух сетах переиграла украинку Марту Костюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

В том, что женская половина Wimbledon в той или иной степени завершится сюрпризом, можно было не сомневаться еще перед началом четвертьфиналов. В них участвовали семь теннисисток, для которых эта стадия лондонского мейджора была лучшим достижением, а также финалистка Wimbledon 2024 года итальянка Джасмин Паолини, не сумевшая добраться до полуфинала из-за поражения от Марты Костюк. Но таков уж современный женский травяной теннис. На самом престижном теннисном турнире прорыва можно ждать практически от любой достаточно сильной спортсменки, находящейся в оптимальной форме. И на этот раз лучшими стали представительницы Чехии.

В противостоянии Каролины Муховой и Коко Гауфф победительницу было невозможно предсказать до последнего удара. Первый сет уверенно взяла чешка, второй — довольно быстро остался за американкой, а в третьей партии соперницы не проиграли ни одного гейма на своих подачах и дело закончилось тай-брейком до 10 очков. Его исход можно считать по-своему символичным. Все-таки на траве Wimbledon превыше всего всегда ценилось чувство мяча — качество, которое отличало Мухову даже в не самые успешные отрезки ее карьеры, испещренной многочисленными травмами.

Ювелирный удар с полулета, которым чешка добыла свое третье очко, был настоящим шедевром теннисного искусства.

А вскоре последовал эффектный прыжок за мячом у сетки, на который у Гауфф не нашлось ответа, и Мухова, несмотря на недомогание в области печени, снова ушла в небольшой отрыв — 5:3.

Американка играла более академично, но все же достаточно качественно. Однако в решающий момент она допустила непростительную оплошность. Имея матчбол на своей подаче при счете 9:8, Гауфф хорошо ввела мяч в игру, но, отвечая на слабенький прием Муховой, укоротила в сетку. Другой возможности завершить матч одним ударом у победительницы US Open (2023) и Roland Garros (2025) не было. Чешка четко реализовала свой второй матчбол на приеме, безукоризненно разведя соперницу по углам корта. В итоге — 6:2, 1:6, 7:6 (12:10) за 2 часа 35 минут. Уступив Гауфф в шести предыдущих встречах из семи, Мухова выиграла самый главный их матч.

Противоборство Линды Носковой и Марты Костюк имело иной характер. Украинская теннисистка уже три месяца сохраняет отличную форму и, попав в четверку сильнейших на втором подряд турнире Большого шлема, подтвердила свой универсализм. Однако Носкова, которая за последние два года выиграла на траве уже 19 матчей, опережая по этому показателю всех в женском теннисе, с самого начала выглядела более уверенной в себе. Исход первой партии решил брейк в предпоследнем гейме, а во втором сете Носкова сразу ушла вперед, затем позволила Костюк догнать себя, но оставила за собой концовку и победила за 1 час 19 минут — 6:4, 6:4.

Таким образом, победительницей Wimbledon в третий раз за последние четыре года станет представительница Чехии: в 2023 году в Лондоне победила Маркета Вондроушова, спустя год там отличилась Барбора Крейчикова.

Более того, Мухова и Носкова разыграют первый чешский финал на турнирах Большого шлема за всю историю.

В середине 1980-х годов представительницы чешской теннисной школы четыре раза соперничали в решающих матчах мейджоров. Однако Мартина Навратилова, встречавшаяся тогда с Ганой Мандликовой и Геленой Суковой, к тому времени уже имела американский паспорт.

Евгений Федяков