«Росспиртпром» может купить башкирский «Башспирт»

Крупнейший российский производитель спирта «Росспиртпром» рассматривает возможность приобретения всего бизнеса «Башспирта», принадлежащего правительству Башкирии. Об этом «Ъ» рассказали три источника на алкогольном рынке.

По данным одного из собеседников «Ъ», представители компании недавно посещали заводы «Башспирта». Другой источник добавил, что ориентировочная стоимость сделки, по его оценке, может составить 4–5 млрд руб.

В «Росспиртпроме» и «Башспирте» комментарии «Ъ» не предоставили. В официальных органах региона заявили, что обращений о покупке не поступало, а глава Башкирии ранее говорил об отсутствии необходимости продажи.

«Башспирт» объединяет четыре ликероводочных завода и одно спиртовое предприятие, выпускает водку и другие алкогольные напитки, а также уксус. По данным СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла до 11,57 млрд руб., а чистая прибыль составила 266,5 млн руб.

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