«Росспиртпром» может купить башкирский «Башспирт»
Крупнейший российский производитель спирта «Росспиртпром» рассматривает возможность приобретения всего бизнеса «Башспирта», принадлежащего правительству Башкирии. Об этом «Ъ» рассказали три источника на алкогольном рынке.
По данным одного из собеседников «Ъ», представители компании недавно посещали заводы «Башспирта». Другой источник добавил, что ориентировочная стоимость сделки, по его оценке, может составить 4–5 млрд руб.
В «Росспиртпроме» и «Башспирте» комментарии «Ъ» не предоставили. В официальных органах региона заявили, что обращений о покупке не поступало, а глава Башкирии ранее говорил об отсутствии необходимости продажи.
«Башспирт» объединяет четыре ликероводочных завода и одно спиртовое предприятие, выпускает водку и другие алкогольные напитки, а также уксус. По данным СПАРК, в 2025 году выручка компании выросла до 11,57 млрд руб., а чистая прибыль составила 266,5 млн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Купить и перегнать».
Интерес крупных игроков алкогольного рынка к расширению присутствия через приобретение других компаний не нов. Например, "Ренессанс", третий по величине производитель спирта в России, в 2025 году приобрел 25% акций "Евразийской алкогольной группы" (ЕАГ), которая выпускает популярный напиток Santo Stefano, и её дистрибьютора "ЕАГ трейд". Этим шагом компания "Ренессанс", ранее специализировавшаяся на производстве спирта, стремилась усилить свои позиции на алкогольном рынке. Сделка также предусматривала опцион на увеличение доли до 50%.
Подобные приобретения могут быть обусловлены стратегическим стремлением крупных производителей к увеличению своей доли на рынке и диверсификации бизнеса, особенно на фоне изменения покупательской способности населения и общей тенденции к снижению потребления крепкого алкоголя в России. Хотя в 2026 году продажи водки демонстрировали рост, её доля в структуре крепкого алкоголя снизилась, что связано с опережающим ростом других категорий, таких как джин, ром и настойки.