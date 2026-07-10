Купить и перегнать

Как стало известно “Ъ”, крупнейший российский производитель спирта «Росспиртпром», выкупивший в конце 2025 года принадлежавший властям Татарстана «Татспиртпром», теперь может приобрести весь бизнес «Башспирта». Этой компанией владеет правительство Башкирии, для которого, как считают эксперты, продажа актива выглядит логичной из-за усиливающейся конкуренции и сложной ситуации в алкогольной индустрии. Бюджет региона может получить от сделки оценочно 4–5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» рассматривает покупку принадлежащего правительству Башкирии АО «Башспирт» (100% акций), рассказали три источника “Ъ” на рынке алкоголя. По словам одного из них, представители «Росспиртпрома» на минувшей неделе посещали заводы «Башспирта». По данным другого собеседника “Ъ”, весь бизнес «Башспирта» оценивается в 4–5 млрд руб.

В «Росспиртпроме» и «Башспирте» комментарии “Ъ” не предоставили. В то же время глава минземимущества Башкирии Наталья Полянская заявила “Ъ”, что к ним обращение о покупке «Башспирта» не поступало. В ноябре 2025 года глава региона Радий Хабиров, отвечая на вопрос о возможной продаже «Башспирта», говорил: «Не вижу необходимости».

АО «Башспирт» — крупный производитель спирта и алкоголя, созданный в 2000 году, объединяет четыре ликероводочных завода и одно спиртовое предприятие. В его портфель входят бренды «Сталковская», «Белебеевская», «Дикий мед» и Fenomen. По собственным данным, компания способна производить в год до 20 млн литров спирта, 50 млн литров алкогольной продукции и 278 тыс. литров уксуса. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка АО «Башспирт» выросла на 24,14%, до 11,57 млрд руб., чистая прибыль — на 0,84%, до 266,5 млн руб.

«Росспиртпром» создан в 2009 году на базе одноименного Федерального государственного унитарного предприятия. В его периметр входят восемь спиртовых заводов по всей стране. Весной 2024 года за 8,289 млрд руб. компанию приватизировало ООО «Бизнес Альянс», принадлежащее бывшему топ-менеджеру Тройка-Д банка Владимиру Акаеву. Как следует из ЕГРЮЛ, сейчас в его собственности находится 49% в ООО «Бизнес Альянс». 51% бизнеса с июля прошлого года через ООО «Опал» принадлежит ЗПИФ «Батман», пайщики которого не раскрываются.

В последний год «Росспиртпром» активно увеличивает свое присутствие на алкогольном рынке. Ранее компания приобрела долю в Тульском винокуренном заводе 1911, а в конце 2025 года выкупила принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром». Стоимость сделки с «Татспиртпромом» могла составить 20–25 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 декабря 2025 года). Как сообщал РБК в марте этого года со ссылкой на свои источники, компания также ведет переговоры по покупке долей в трех ликероводочных заводах — Ladoga, ЛВЗ «Саранский» и винно-коньячном доме «Альянс-1892».

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс говорит, что если продавцом будет правительство региона, то продажа актива должна проходить на открытых торгах. Но если республика сначала переведет акции на баланс своего холдингового акционерного общества, то дальнейшая продажа бизнеса возможна уже вне закона о приватизации, поясняет он. Именно по такой модели прошла аналогичная сделка с «Татспиртпромом»: он принадлежал Татарстану не напрямую, а через холдинг «Связьинвестнефтехим» и был продан без аукциона.

«Башспирт» интересен «Росспиртпрому» в первую очередь как крупный производитель спирта, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его оценке, компания входит в топ-5 производителей такой продукции. По мнению эксперта, «Росспиртпром» сегодня ориентируется прежде всего на наращивание объемов производства алкоголя, для чего нужно укреплять собственную сырьевую базу. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук говорит, что покупка «Башспирта» — серьезный шаг к консолидации рынка крепкого алкоголя.

Продажа бизнеса властями Башкирии также выглядит закономерной, считает Андрей Московский. По его словам, сейчас для выживания на российском алкогольном рынке производителям нужно иметь широкого диверсифицированный портфель, тогда как «Башспирт» специализируется в основном на выпуске водки и разливе алкоголя по контракту. За 20 лет работы «Башспирту» не удалось всерьез закрепиться в федеральном ритейле, добавляет он.

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Владимир Комаров; Булат Баширов, Уфа