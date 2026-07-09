Хоккеист Лео Карлссон подписал рекордный контракт с «Анахаймом»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» повторил предложение «Филадельфии» шведскому хоккеисту Лео Карлссону и оставил его в составе своей команды. Спортсмен принял оффер, сумма контракта составила $18 млн в год, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лео Карлссон

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Лео Карлссон

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Контракт рассчитан на пять лет и закончится в сезоне 2030/31. «Мы возлагаем на Лео чрезвычайно большие надежды. Мы твердо верим, что он продолжит свой стремительный рост и станет одним из действительно элитных игроков лиги»,— указано в пресс-релизе «Анахайма».

По итогам сделки он станет самым высокооплачиваемым игроком за всю историю лиги. Предыдущий рекорд установил в сентябре 2025 года российский спортсмен Кирилл Капризов, который подписал контракт с «Миннесотой Уайлд» на $17 млн в год.

21-летний Лео Карлссон выступает за «Анахайм Дакс» с 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл в 70 матчах и набрал 67 очков (29 заброшенных шайб и 38 голевых передач). На его счету в Кубке Стэнли 12 игр и 11 очков (4 заброшенные шайбы и 7 голевых передач).