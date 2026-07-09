Носкова впервые вышла в финал Wimbledon

Чешская теннисистка Линда Носкова стала второй финалисткой Wimbledon, обыграв в полуфинале украинку Марту Костюк. Встреча завершилась в двух сетах — 6:4, 6:4 и продолжалась 1 час 19 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Для 21-летней Носковой это первый в карьере выход в финал турнира Большого шлема. До нынешнего Wimbledon ее лучшим результатом на соревнованиях такого уровня оставался четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

В решающем матче Носкова встретится с другой представительницей Чехии — Каролиной Муховой, посеянной под десятым номером. Таким образом, впервые в истории турниров Большого шлема финал женского одиночного разряда пройдет с участием двух чешских теннисисток.

Предстоящий матч также станет первым с 2017 года финалом турнира Большого шлема, в котором за титул поспорят представительницы одной страны. В последний раз подобное произошло на US Open, где чемпионкой стала американка Слоан Стивенс, обыгравшая Мэдисон Киз.