Владельцам уничтоженных ураганом домов в Кушве выплатят компенсации

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал постановление о выплатах жителям Кушвы, чьи дома во время урагана были уничтожены. Как сообщил он в своем канале в Max, всего признаны утраченными 28 домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

«Документ устанавливает размер и порядок выплаты на приобретение или строительство жилья. Заявления на выплату будут приниматься до 1 декабря 2026 года, а срок использования целевых средств ограничен двумя годами»,— сказал глава региона.

Согласно документу, жилое помещение должно быть у заявителя в собственности. Размер выплаты рассчитывается как произведение общей площади утраченного жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Средства на компенсации будут выделены из бюджета Свердловской области.

На сегодня в Кушве отремонтировано 69 домов. Завершается восстановление электроснабжения — осталось подключить трех абонентов из 570. Полностью восстановлено газоснабжение в домах, где проживали люди.

В результате смерча 22 июня в Кушве было повреждено более 100 зданий, пострадал 21 человек.

Подробнее о смерче и разрушениях — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет»

Ирина Пичурина