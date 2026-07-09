Криптоплатежи поставили на контроль
Каким образом будет осуществляться контроль за цифровым активом
Росфинмониторинг сможет контролировать крупные криптоплатежи по внешнеторговым сделкам. Сведения об операциях на сумму свыше 10 млн руб. будут автоматически поступать в финансовую разведку. Это следует из уточнений в закон о цифровой валюте и цифровых правах, пишет «Интерфакс».
Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ
Авторы документа предлагают направлять информацию об операциях с криптоактивами цифровому депозитарию, если сделка превышает 60 тыс. руб. Передавать будут сведения о плательщике: имя, фамилию, адрес, дату рождения и данные о компании. Зачем нужны эти изменения, “Ъ FM” ответил эксперт финансового рынка Андрей Бархота:
«Контроль над криптовалютным обращением позволит монетарным властям оценить масштабы вложений физических и юридических лиц в криптовалюты, повысить эффективность управления денежной массой и монетарную политику в целом. Самое главное — не допустить большого оттока капитала. Это происходит в преддверии запуска цифрового рубля, намеченного на сентябрь-октябрь 2026 года. Вложения в криптовалюту могут повредить этому процессу, так как привлекательность инструментов разная.
Эта инициатива подтверждает гипотезу: полностью перекрыть криптообмен в России сложно.
Поэтому если не можешь победить, возглавь. ЦБ пошел по этому пути: часть операций, связанных с откровенным выводом капитала, отсечется. А часть, связанная с платежами, переводами и инвестициями, возможно, будет расширяться».
Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить полномочия ЦБ по введению запрета на некоторые операции с криптовалютами. Сейчас норма распространяется только на транзакции некредитных финансовых организаций, но в текст могут добавить банки. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября, если законопроект примут. Эти нормы укладываются в международную практику, утверждает генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин:
«Инициатива направлена на избежание негатива со стороны FATF — международного органа по борьбе с отмыванием денег. Такие жесткие требования по операциям с криптоинструментами позволят российским антиотмывательным органам заявлять международным коллегам: Россия соблюдает все требования. Иначе пришлось бы ждать включения криптоопераций с участием российских резидентов в очередной санкционный пакет».
С 2024 года власти приняли ряд мер по регулированию рынка криптовалют.
Среди наиболее значимых эксперты выделяют признание ее законным способом оплаты международных контрактов. 8 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалют — злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.