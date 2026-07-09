Криптоплатежи поставили на контроль

Росфинмониторинг сможет контролировать крупные криптоплатежи по внешнеторговым сделкам. Сведения об операциях на сумму свыше 10 млн руб. будут автоматически поступать в финансовую разведку. Это следует из уточнений в закон о цифровой валюте и цифровых правах, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Авторы документа предлагают направлять информацию об операциях с криптоактивами цифровому депозитарию, если сделка превышает 60 тыс. руб. Передавать будут сведения о плательщике: имя, фамилию, адрес, дату рождения и данные о компании. Зачем нужны эти изменения, “Ъ FM” ответил эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Контроль над криптовалютным обращением позволит монетарным властям оценить масштабы вложений физических и юридических лиц в криптовалюты, повысить эффективность управления денежной массой и монетарную политику в целом. Самое главное — не допустить большого оттока капитала. Это происходит в преддверии запуска цифрового рубля, намеченного на сентябрь-октябрь 2026 года. Вложения в криптовалюту могут повредить этому процессу, так как привлекательность инструментов разная.

Эта инициатива подтверждает гипотезу: полностью перекрыть криптообмен в России сложно.

Поэтому если не можешь победить, возглавь. ЦБ пошел по этому пути: часть операций, связанных с откровенным выводом капитала, отсечется. А часть, связанная с платежами, переводами и инвестициями, возможно, будет расширяться».

Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить полномочия ЦБ по введению запрета на некоторые операции с криптовалютами. Сейчас норма распространяется только на транзакции некредитных финансовых организаций, но в текст могут добавить банки. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября, если законопроект примут. Эти нормы укладываются в международную практику, утверждает генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин:

«Инициатива направлена на избежание негатива со стороны FATF — международного органа по борьбе с отмыванием денег. Такие жесткие требования по операциям с криптоинструментами позволят российским антиотмывательным органам заявлять международным коллегам: Россия соблюдает все требования. Иначе пришлось бы ждать включения криптоопераций с участием российских резидентов в очередной санкционный пакет».

С 2024 года власти приняли ряд мер по регулированию рынка криптовалют.

Среди наиболее значимых эксперты выделяют признание ее законным способом оплаты международных контрактов. 8 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалют — злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

Николай Малышев